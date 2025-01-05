05 января 2025, 04:48

Россиянам объяснили, почему нельзя резко отказываться от алкоголя

РИА «Новости»
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Употребление алкоголя вредно для здоровья, но и резкий отказ от него может привести к серьезным последствиям в виде белой горячки и эпилепсии. Нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап сообщил об этом Lenta.ru.

«Резкий отказ от алкоголя способен привести к двум серьезным осложнениям - алкогольной эпилепсии либо алкогольному делирию, белой горячке. Оба этих состояния крайне нежелательны», - предупредил он.

Сиволап сообщил, что во время приступа алкогольной эпилепсии безвозвратно погибнут сотни тысяч нервных клеток, а белая горячка может обернуться острой мозговой недостаточностью и гибелью человека. Врач объяснил это тем, что при синдроме отмены привыкшие к этанолу мозговые рецепторы перевозбудятся. Он сказал, что смягчить этот синдром можно методами фармакологического лечения, но не «очищающими» капельницами.

Кроме цирроза печени и сердечно-сосудистых заболеваний алкоголизм может привести к неожиданным последствиям. У жителя Китая из-за зависимости позеленела кровь.

Здравоохранение Алкоголь Медицина
05 января 2025, 04:07
Любителям бани рассказали, почему нельзя прыгать в снег
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Стресс от разницы температур, когда человек после бани прыгает в сугроб, может вызвать перепад давления и сердечный приступ. Об этом РИА «Новости» сообщил главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

Врач посоветовал россиянам, у которых есть проблемы со здоровьем, заменить сугроб на прохладный душ. Также нужно помнить, что от разницы температур может случится резкий спазм сосудов, что негативно скажется на состоянии человека.

Ранее врач Денис Банный напомнил, что не нужно посещать баню при эпилепсии и инфекционных заболеваниях. Людям с варикозной болезнью вен нужно париться с осторожностью.

Здравоохранение Болезни Врачи Россия
05 января 2025, 00:11
Производители назвали популярные за рубежом российские лекарства
РИА «Новости»
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Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты. «Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Россия организовала поставку медикаментов в 160 стран. За рубежом востребованы антибиотики, иммуностимулирующие средства, вакцины и другие препараты.

«Российская газета» перечислила самые популярные экспортируемые отечественные лекарства.

Ежегодно производители поставляют около 45 тысяч тонн лекарств по 1362 международному непатентованному наименованию в 160 стран. Объем экспорта в 2024 году достиг 180 миллиардов рублей.

Гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов сообщил о большом спросе на выпущенные в России дженерики , вакцины от гриппа, кори, полиомиелита, противовирусные средства, лекарства от кардиологических заболеваний и фитопрепараты. Замгендиректора по коммерции и развитию компании «Валента Фарм» Максим Пассер заявил, что за рубежом популярны противопростудные, психоневрологические и гастроэнтерологические медикаменты.

После введения санкций и ухода иностранных компаний в России началось производство многих популярных препаратов, в том числе на основе семаглутида. В стране появились три аналога «Оземпика».

Здравоохранение Экспорт Лекарства Медицина
04 января 2025, 04:43
Женщина пошла проверить зрение и узнала про смертельную опухоль в мозге
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Жительница английского города Нортгемптона прошла обычный осмотр у офтальмолога, по итогам которого у нее выявили опухоль мозга. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

По словам 45-летней Джеммы Хиллиер, она проверила зрение осенью 2023 года. Результат ее шокировал, так как она не смогла прочитать ни одной буквы. Врач направил ее в офтальмологическую клинику для дальнейшего обследования, а через два месяца женщине сделали МРТ.

«Сканирование показало, что у нее менингиома второй степени - один из самых распространенных видов опухолей головного мозга, которая не является злокачественной, но может привести к летальному исходу, если ее не лечить», - говорится в материале.

В феврале 2024 года женщину прооперировали, удалив 90% опухоли, расположенной вокруг зрительного нерва. Теперь она регулярно проверяется на наличие новообразований.

По словам Хиллиер, до этого она считала, что у нее хорошее зрение. Врачи предупредили, что если опухоль будет расти, то ей понадобится лучевая терапия.

Ранее сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН рассказали, что пациенты с раком мозга могут прожить дольше благодаря запахам близких людей.

Великобритания Больницы Болезни Врачи Онкология
03 января 2025, 22:07
В Белоруссии создали первый противоопухолевый препарат
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Первый противоопухолевый биомедицинский клеточный продукт на основе естественных клеток-киллеров человека зарегистрировали в Белоруссии. Об этом сообщило издание «Медицинский вестник».

Сотрудники Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии создали технологию, которая представляет собой пересадочный материал, полученный на основе клеток человека. При этом последние не подвергались существенным манипуляциям, за исключением эмбриональных, фетальных стволовых и половых клеток.

Естественные клетки-киллеры - это популяция лимфоцитов врожденного звена иммунитета. Они способны бороться с вирусами и опухолями, создавая иммунный ответ.

Этот продукт смогут использовать в адоптивной клеточной терапии онкологических заболеваний, в частности, при лечении неходжкинских лимфом и миеломной болезни.

Ранее глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что для каждого пациента будут создавать индивидуальную в акцину от рака , так как не существует двух похожих опухолей.

Белоруссия Лекарства Ученые Онкология

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