Россиянам объяснили, почему нельзя резко отказываться от алкоголя

«Резкий отказ от алкоголя способен привести к двум серьезным осложнениям - алкогольной эпилепсии либо алкогольному делирию, белой горячке. Оба этих состояния крайне нежелательны», - предупредил он.

Сиволап сообщил, что во время приступа алкогольной эпилепсии безвозвратно погибнут сотни тысяч нервных клеток, а белая горячка может обернуться острой мозговой недостаточностью и гибелью человека. Врач объяснил это тем, что при синдроме отмены привыкшие к этанолу мозговые рецепторы перевозбудятся. Он сказал, что смягчить этот синдром можно методами фармакологического лечения, но не «очищающими» капельницами.

Кроме цирроза печени и сердечно-сосудистых заболеваний алкоголизм может привести к неожиданным последствиям. У жителя Китая из-за зависимости позеленела кровь.