Россиянам объяснили, почему нельзя отказываться от завтрака

Она объяснила, что уйдя на учебу или работу голодными, люди перехватят нездоровую пищу в течение дня. К вечеру, по словам Михалевой, из-за недобора калорий или нутриентов при таком «кусочничестве» у них повысится аппетит.

«В течение дня они могут есть какую-то пищу, перекусывать, даже есть фастфуд, но при этом все равно остаются голодными, потому что не ели сытную, здоровую еду», - сказала врач.

Михалева предупредила, что такой режим питания спровоцирует ожирение и диабет второго типа. Она посоветовала людям, склонным к перееданию, придерживаться трехразового питания. Всем остальным врач предложила устраивать поздний завтрак и ранний ужин.

Американский колледж кардиологов выяснил, что нерегулярный завтрак чреват заболеваниями сердца и сосудов. По их подсчетам, при отказе от утреннего приема пищи риск смерти возрастет на 87%.