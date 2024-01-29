Россиянам объяснили одну из главных причин разрушения сосудов

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По словам Барановой, именно курение и такие продукты выступают главными провокаторами разрушения сосудов и развития болезней сердца.

Никотин и смолы попадают в дыхательные пути, а после - в систему кровообращения, указала врач. Это в два раза повышает риск патологии сердечной мышцы.

Для профилактики заболеваний сердечно-сосудистой системы терапевт посоветовала держать под контролем уровень инсулина, глюкозы и гомоцистеина в крови.

В частности, для контроля гомоцистеин важно, чтобы организм получал витамины группы В, а метаболические процессы были налажены.

Помимо этого, эксперт рекомендовала скорректировать рацион, снизив количество трансжиров. Для этого можно отказаться от употребления полуфабрикатов.