Россиянам объяснили, о чем говорит увеличение живота

На начальных этапах болезни пациенты могут чувствовать дискомфорт и боль в районе брюшной полости. При этом у этих сигналов нет четкой локализации. Человек ощущает слабость. Также среди симптомов - тошнота, потеря аппетита, рвота, перемежающиеся поносы, запоры, вздутие живота, потливость по ночам и повышение свертываемости крови.

«Считается, что развитие мезотелиомы брюшины связано с длительным воздействием на организм асбеста (асбестовой пыли), часто использующегося в строительной отрасли, металло-, стекло-, авто­промышленности и других отраслях производства», - объяснил специалист.

К другим факторам риска он отнес влияние ионизирующего излучения и вирусной инфекции. Симптомы, по словам онколога, проявляются не сразу Крупная опухоль также может заблокировать проход кишечника. Иванов уточнил, что у мужчин заболевание диагностируется примерно в пять раз чаще, чем у женщин.

Ранее врач перечислил первые симптомы рака глаз.

Увеличение размеров живота может быть симптомом развития мезотелиомы - первичной злокачественной опухоли брюшины. Об этом сообщила «Газета.Ru» со ссылкой на онколога Антона Иванова.