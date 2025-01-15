Россиянам объяснили, как правильно погружаться в ледяную купель

Даже для закаленного человека погружение в ледяную воду станет большим стрессом, предупредил врач. Резкий перепад температур может вызвать нарушение дыхания, спазм сосудов и скачок давления. Поэтому Тяжельников посоветовал подготовиться заранее - практиковать закаливающие процедуры долгое время, выходить на балкон без теплой одежды и принимать контрастный душ.

«Перед окунанием нужно разогреться физическими упражнениями. Раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур», - сказал он.

Доктор призвал не наедаться перед окунанием и исключить алкоголь. Заходить в воду нужно постепенно, не ныряя, а после купания переодеться в сухую одежду, попить горячего чая и согреться в теплом помещении либо машине.

Верующие отметят Крещение Господне 19 января. Синоптики предупредили, что в Москве обойдется без сильных морозов.