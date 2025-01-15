15 января 2025, 04:29

Россиянам объяснили, как правильно погружаться в ледяную купель

РИА «Новости»
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К погружению в купель с ледяной водой во время Крещения Господне следует заранее подготовиться, а непосредственно перед окунанием сделать зарядку. Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи депздрава Москвы Андрей Тяжельников сообщил об этом РИА «Новости».

Даже для закаленного человека погружение в ледяную воду станет большим стрессом, предупредил врач. Резкий перепад температур может вызвать нарушение дыхания, спазм сосудов и скачок давления. Поэтому Тяжельников посоветовал подготовиться заранее - практиковать закаливающие процедуры долгое время, выходить на балкон без теплой одежды и принимать контрастный душ.

«Перед окунанием нужно разогреться физическими упражнениями. Раздеваться надо постепенно, давая возможность организму адаптироваться к перепаду температур», - сказал он.

Доктор призвал не наедаться перед окунанием и исключить алкоголь. Заходить в воду нужно постепенно, не ныряя, а после купания переодеться в сухую одежду, попить горячего чая и согреться в теплом помещении либо машине.

Верующие отметят Крещение Господне 19 января. Синоптики предупредили, что в Москве обойдется без сильных морозов.

Православие Религия Медицина
15 января 2025, 04:48
Голландцы массово слегли с гепатитом после магазинной голубики
РИА «Новости»
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Сеть супермаркетов Albert Heijn в Нидерландах изъяла из продажи все килограммовые упаковки замороженной голубики из-за вспышки гепатита А. Заболели 12 человек, сообщил сайту Nu.nl представитель Национального института общественного здоровья и окружающей среды (RIVM) Элко Франц.

Пока известно лишь о 12 пострадавших в возрасте от 25 до 77 лет, из них двум потребовалась госпитализация. Франц допустил, что вирусом могли заразиться сотни человек.

«Конечно, не все фрукты заражены, но заболеет больше людей. И они могут заразить других. <…> Если вы чувствуете себя плохо, очень важно соблюдать правила гигиены», - предупредил он.

Гепатит А распространился через килограммовые пачки замороженной голубики из Albert Heijn. Супермаркет объявил об изъятии этого товара. Франц сообщил, что возбудитель болезни попал в ягоды во время сбора урожая от зараженного сборщика или при поливе загрязненной фекалиями водой.

Не только голубика может доставить человеку проблемы со здоровьем. От клубники можно подхватить глисты, поэтому врач Екатерина Кашух посоветовала мыть ее в растворе соды.

Еда Болезни Нидерланды Продукты
15 января 2025, 01:46
«Покрылась синяками». Женщина впала в кому из-за маленького пореза консервной банкой
РИА «Новости»
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Во время мытья посуды жительница Великобритании Сью Уитли порезалась консервной банкой и заразилась пожирающими плоть бактериями. Во время операции она впала в кому, сообщил Daily Mail.

Уитли порезалась крышкой банки от консервированного краба, но не придала этому особого значения и просто заклеила сантиметровый порез пластырем. Через две недели, когда он зажил, у женщины заболело правое плечо, затем появился озноб. За несколько часов состояние британки ухудшилось настолько, что ее положили в больницу.

«Я испытывала сильную боль по всему телу, а к следующему утру кожа всей моей правой руки почернела и покрылась синяками, и через нее начала сочиться бесцветная жидкость», - рассказала она.

Врачи диагностировали нейрофиброматоз. Попавшие в организм женщины плотоядные бактерии вызвали некротизирующий фасциит в мышцах, коже и других тканях. Даже при получении лечения до 30% пациентов умирают от этой инфекции.

Во время операции по удалению омертвевших тканей с руки, предплечья и спины отказали почки Уитли, и она впала в кому на 10 дней. Затем женщина пошла на поправку. Через шесть недель она выписалась, а спустя 20 месяцев вернулась к полноценной жизни.

В Сьерра-Леоне врачи выявили первый случай заражения оспой обезьян. Молодой мужчина подхватил болезнь на западе страны.

Великобритания Болезни
14 января 2025, 05:11
Мужчин предупредили, что плохая эрекция может быть предвестником инсульта
Freepik
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Врач скорой помощи и профессор Университетов Брайтона и Сассекса Роб Галлоуэй рассказал, что эректильная дисфункция может быть первым признаком серьезных проблем со здоровьем, в том числе инсульта или инфаркта. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Профессор уточнил, что обсудил эту тему с терапевтом Национальной службы здравоохранения Дэвидом Вайнштейном, который специализируется на мужском здоровье. В частности, эректильной дисфункции, пониженном либидо и низком уровне тестостерона.

«Эректильная дисфункция - это „канарейка в угольной шахте“ сердечно-сосудистых заболеваний, потому что она часто является первым признаком других заболеваний, включая инфаркт и инсульт», - заявил его собеседник.

Вайнштейн объяснил, что проблемы с эрекцией могут возникнуть из-за плохого кровообращения, что связано с неправильным питанием, диабетом, курением, гипертонией или избыточным весом. Кроме того, причиной может оказаться и синдром раздраженного кишечника.

Доктор первым делом посоветовал людям с такой проблемой проверить уровень тестостерона и холестерина, измерить артериальное давление и в целом оценить образ жизни пациента. Необходимо также обратить внимание на психическое здоровье человека. И только после этого врач может назначить лекарства от эректильной дисфункции.

Ранее сексолог Павел Фельдман предупредил, что при половом акте меньше двух минут мужчинам стоит бить тревогу.

Инсульт Великобритания Болезни Врачи Секс
13 января 2025, 17:03
Гинцбург поблагодарил Путина за помощь разработчикам вакцины «Спутник»
РИА «Новости»
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отреагировал на поручение президента России Владимира Путина об отправке части средств, полученных от международных поставок вакцины «Спутник», ее разработчикам. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Благодарен президенту Владимиру Путину за поддержку российской науки, института Гамалеи и вакцины „Спутник“, а также за поручение направить часть средств, полученных РФПИ от международных поставок вакцины „Спутник“, институту Гамалеи, а еще часть средств - непосредственно ученым», - сказал он.

Справедливое распределение прибыли от продаж отечественных вакцин Путин обсудил с генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым. Президент узнал, удалось ли разработать схему, при которой создатели вакцин получают средства не только для «личного потребления», но и для развития своей деятельности. Глава РФПИ привел в пример механизм с вакциной «Спутник».

Ранее в России зарегистрировали обновленную версию вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен для профилактики заражения новыми штаммами коронавирусной инфекции.

Вакцинация Владимир Путин Коронавирус в России и в мире Александр Гинцбург

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