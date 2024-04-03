03 апреля 2024, 16:47

Россиянам назвали вескую причину для отказа от избыточного употребления кофе

Читайте нас в: Google Новости

Не стоит пить слишком много кофе, его чрезмерное употребление грозит обезвоживанием организма, а вместе с жидкостью будут выводиться и витамины. Об этом «Известиям» рассказала врач-диетолог, эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

Она пояснила, что если выпивать больше двух чашек кофе в день, из организма будет выводиться много минералов и водорастворимых витаминов (В, С). Кроме того, витамины группы В теряют активность, вступая в реакцию с танинами - компонентами кофе.

Нормальному усвоению витаминов также мешает курение, добавила диетолог. Воздействие никотина не позволяет витамину С поступать в ткани, снижает уровень усвоения витамина А.

Мещерякова отметила, что весна - отличное время для того, чтобы начать прививать себе полезные привычки и избавляться от вредных. Именно в это время многие страдают от нехватки витаминов, или гиповитаминоза.

«Без пересмотра и изменений образа жизни невозможно полноценно решить проблему гиповитаминоза - сами по себе витаминные добавки работать не будут, организм в таком случае просто не сможет их полноценно усваивать», - заметила врач.

Ранее невролог и рефлексотерапевт Надежда Головчанская рассказала, о дефиците какого витамина в организме могут говорить тревожность и перепады настроения.

Кофе Курение Питание Врачи Продукты
02 апреля 2024, 15:16
Заболеваемость ковидом в конце марта в России пошла на спад
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В России за неделю с 25 по 31 марта более чем на 13% снизилась заболеваемость COVID-19, гриппом и ОРВИ. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ сократилась на 13,8%, в стране выявили свыше 612 тысяч случаев. Доля вирусов гриппа А (Н3N2) среди случаев инфицирования снизилась, в отличие от В - его стали выявлять чаще. На 13,4% сократилась заболеваемость ковидом. За неделю его диагностировали более 24 тысячам пациентов.

Рост заболеваемости фиксировали в первой половине месяца. С 11 по 17 марта число случаев гриппа и ОРВИ увеличилось на 9%, COVID-19 - на 5%. В Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге проживал примерно каждый шестой больной. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта Петр Чумаков заявил, что в будущем ковид уступит гриппу по тяжести течения болезни.

Здравоохранение Болезни Грипп Роспотребнадзор Медицина Главное о COVID-19 ОРВИ
02 апреля 2024, 03:16
Колопроктолог связал развитие геморроя с долгим сидением на унитазе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Длительное просматривание гаджетов сидя на унитазе может привести к развитию геморроя. Об этом сообщил РИАМО врач-колопроктолог клиники «Евроонко» Сергей Родимов.

«Частая причина развития геморроя среди современных людей - длительное пребывание в туалете и отвлечение на гаджеты», - сказал он.

Авторы статьи отметили, что зависимость между длительным пребыванием в туалете и геморроем научно и статистически доказана.

Врач-колопроктолог Константин Овчинников рассказал , что частое посещение бань и саун может спровоцировать появление геморроя. Этой проблемой, как пояснил медик, часто страдают офисные сотрудники, проводящие большую часть времени сидя за рабочим столом. Иногда болезнь появляется у беременных женщин и тех людей, которые занимаются тяжелой физической работой.

Гаджеты Болезни
02 апреля 2024, 02:34
Врач назвал продукты, содержащие вредные для здоровья трансжиры
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Трансжиры содержатся во многих продуктах, их употребление негативно сказывается на здоровье. Что такое трансжиры, «Российской газете» рассказал превентивный врач-диетолог, эксперт по функциональному подходу восстановления организма и натуропатическим методикам Дмитрий Семирядов.

«Под этим термином подразумевается тип твердых жиров, которые получены из жидких растительных масел», - пояснил диетолог.

Пользы от твердых жиров нет, а при частом употреблении транжиров в пищу увеличивается риск смерти от любых причин на 34%. Транжиры содержатся в заменителях сливочного масла, в маргарине, фастфуде, попкорне, кексах, пирожных, пончиках, заменителях молока и сливок для кофе, пицце, глазури и многом другом. Семирядов добавил, что закон не обязывает производителя указывать трансжиры в составе.

Ранее врачи назвали фастфуд источником самых опасных жиров в рационе. Один гамбургер с картошкой фри - это около 1500 калорий, к тому же такая пища насыщена трансжирами.

Еда Врачи Диеты Продукты
01 апреля 2024, 09:03
Важный онкологический препарат пропал с полок российских аптек
Читайте нас в: Google Новости
Онкологический препарат уромитексан, входящий в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств, исчез из аптек ряда российских городов. Об этом сообщили «Ведомости».

Дефицит препарата зафиксировали в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Саратове, Ижевске и других городах.

По информации издания, компания Baxter решила вывести лекарство с российского рынка. На такой шаг производители могли пойти из-за экономических причин: инфляции и дорожающей логистики.

Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также заявил, что в России нельзя быстро повысить цену на уромитексан, так как он входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

Ранее в аптеках возник дефицит фавипиравира - лекарства для лечения COVID-19. Препарата не было ни в одной из московских, петербургских, новосибирских и других аптек, подключенных к онлайн-агрегатору.

Саратов Санкт-Петербург Лекарства Россия Аптеки Москва

Новости по теме