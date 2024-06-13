Россиянам назвали способы отказа от сладкого

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По словам эксперта, первая точка приложения - сбалансированный рацион. При правильно распределенном питании пропадает необходимость в перекусах.

Вторая точка - вредная привычка пить чай вприкуску со сладостями. Их можно заменить фруктами. Третий момент - дефициты, в том числе витамина D и триптофана - предшественника гормона радости.

Четвертый фактор - усталость или раздражительность. Это психологическая зависимость, которая исходит из детства, пояснила диетолог. Стоит наладить эти четыре точки приложения, и тяга к сладкому прекратится.

Неукротимая тяга к сладким продуктам может сигнализировать о дефиците в организме каких-либо витаминов, аминокислот, минералов или белка.