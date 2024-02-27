Россиянам назвали симптомы дефицита витаминов

Врач дала несколько советов, благодаря которым дефицита можно избежать. Она настоятельно порекомендовала включать в рацион продукты, богатые витамином D, в числе которых мясо, яйца и сливочное масло.

Драпкина также посоветовала увеличить потребление фруктов и овощей до 400 граммов в день для компенсации дефицита витамина С.

Уровень витаминов группы B можно поднять, употребляя крупы, хлеб, орехи, бобовые, говядину и яичный желток.

Ранее английский диетолог назвал пять необычных лайфхаков для здорового питания. Например, шпинат, капусту, томаты и брокколи лучше всего готовить на пару. Так лучше всего сохраняются витамины и полезные этих свойства овощей.

Главный терапевт России Оксана Драпкина назвала основные признаки дефицита витаминов, который становится явным к концу зимы. Среди них - утомляемость, сухость кожи и раздражительность, сообщило издание «Аргументы и факты».