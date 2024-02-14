Россиянам назвали самые опасные продукты для завтрака

По словам врача, поджелудочная железа вырабатывает специальный фермент для переваривания жиров - липазу. При их избытке в сыре, масле и другой пище увеличивается нагрузка на поджелудочную и она будет функционировать на износ, что приведет к панкреатиту.

В жирных сортах сыра очень много животных жиров, а значит - и холестерина. По данным ВОЗ, именно холестерин повышает риск инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца.

«Это не значит, что сыр есть нельзя. Можно. Этот продукт содержит и необходимые нам вещества, например, кальций. Поэтому его нужно есть в разумных количествах», - пояснил Вялов.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рекомендовала планировать утренний прием пищи до 08:00. В таком случае снижается риск развития сахарного диабета.