14 февраля 2024, 02:06

Россиянам назвали самые опасные продукты для завтрака

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Сладкие йогурты, каши быстрого приготовления и сыр лучше не есть на завтрак. Эти продукты могут нанести вред поджелудочной железе, сообщил в Telegram-канале кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

По словам врача, поджелудочная железа вырабатывает специальный фермент для переваривания жиров - липазу. При их избытке в сыре, масле и другой пище увеличивается нагрузка на поджелудочную и она будет функционировать на износ, что приведет к панкреатиту.

В жирных сортах сыра очень много животных жиров, а значит - и холестерина. По данным ВОЗ, именно холестерин повышает риск инфарктов, инсультов и ишемической болезни сердца.

«Это не значит, что сыр есть нельзя. Можно. Этот продукт содержит и необходимые нам вещества, например, кальций. Поэтому его нужно есть в разумных количествах», - пояснил Вялов.

Эндокринолог Зухра Павлова ранее рекомендовала планировать утренний прием пищи до 08:00. В таком случае снижается риск развития сахарного диабета.

Болезни Врачи Продукты
14 февраля 2024, 02:38
Названо простое упражнение для снижения давления
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Приседания у стены могут повлиять на снижение кровяного давления. Для борьбы с гипертонией нужно повторять это упражнение три раза в неделю по восемь минут. Результаты исследования опубликовали в специализированном медицинском издании BMJ.

Английские ученые отметили, что всю норму можно сразу не выполнять. Нужно делать перерывы, например, посидеть пару минут.

Эндокринолог, доктор медицинских наук Зухры Павловой написала в Telegram-канале , что другие упражнения будут не менее полезны в борьбе с гипертонией.

«Это когда вы замираете в одной позе на некоторое время - например, в планке. При таких физических нагрузках длина мышц не изменяется, а суставы не нагружаются», - объяснила она.

Медик посоветовала делать чаще такую тренировку в зимний период, ведь при похолодании людям с гипертонией сложнее контролировать давление.

Ранее врач-терапевт Алексей Хухрев рекомендовал мерить давление только один раз в день и в спокойном состоянии.

Врачи Ученые
14 февраля 2024, 00:56
Врач рассказал, сколько хлеба можно съедать за день
РИА «Новости»
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Здоровый человек может съесть в день два-три куска хлеба — это ему не повредит. Но при сахарном диабете или других проблемах со здоровьем от привычных хлебобулочных изделий придется отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева «Москве 24».

Здоровый человек может съесть в день два-три куска хлеба - это ему не повредит. Но при сахарном диабете или других проблемах со здоровьем от привычных хлебобулочных изделий придется отказаться. Об этом рассказала врач-диетолог Марина Аплетаева «Москве 24».

«Если имеется лишний вес или сахарный диабет, лучше отказаться от белого хлеба из очищенной муки, так как он содержит быстрые углеводы. Ржаной хлеб не рекомендуется есть при заболеваниях желудочно-кишечного тракта», - добавила диетолог.

Самым безопасным для здоровья является зерновой хлеб - у него практически нет противопоказаний. Его можно есть даже при диабете или проблемах с лишним весом. Норма остается та же - два-три куска в день.

При этом зерновой хлеб, по словам врача, полезен для здоровья. Он содержит пищевые волокна и стимулирует моторику желудочно-кишечного тракта.

Ранее диетолог Аплетаева предупредила о вреде гранатового сока для пожилых людей. По словам врача, этот напиток разжижает кровь, так что его лучше не совмещать с препаратами от тромбоза.

Еда Врачи Диеты Диабет Продукты Москва
13 февраля 2024, 12:28
Путин призвал к внедрению современных технологий во все сферы здравоохранения
РИА «Новости»
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Инновационные медицинские технологии необходимо внедрять во все сферы здравоохранения — от первичного звена до крупных федеральных центров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий. Полный текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Президент подчеркнул, что научный прогресс открыл огромные перспективы для реализации проектов в биомедицине, генетических, геномных и нейротехнологиях. Поэтому очень важно, чтобы достижения исследовательских команд внедрялись в работу обычных больниц и поликлиник.

«Ключевой приоритет здесь - выстроить систему медицинской помощи вокруг человека, конкретного пациента. Это позволит повысить эффективность профилактики, диагностики и лечения опасных заболеваний, а значит, качество и продолжительность жизни людей», - заметил Путин.

Глава государства добавил, что Россия открыта к сотрудничеству по проектам в сфере инновационных медицинских технологий с другими странами. Совместное решение масштабной задачи требует объединения усилий медицинских и научных организаций, а также технологических компаний.

Отдельно президент поблагодарил врачей и медсестер больниц и поликлиник за подвижнический труд и милосердие.

Второй форум будущих технологий пройдет в Москве с 13 по 14 февраля. В этом году мероприятие посвятили достижениям в области медицины. С докладами выступят представители сферы здравоохранения, сотрудники технологических компаний и ученые.

На минувшей неделе Минздрав России в День российской науки рассказал об уникальных отечественных разработках в сфере медицины. В список включили не имеющее аналогов в мире лекарство от болезни Бехтерева, генератор радиоизотопов, позволяющий выявлять злокачественные опухоли на ранней стадии, способный противостоять супербактериям инновационный антибиотик и другие открытия российских специалистов.

Инновационные медицинские технологии необходимо внедрять во все сферы здравоохранения - от первичного звена до крупных федеральных центров. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям Второго форума будущих технологий. Полный текст опубликовала пресс-служба Кремля.

Здравоохранение Больницы Россия Медицина Владимир Путин Технологии
13 февраля 2024, 11:09
Московские врачи опубликовали более трех тысяч статей в научных журналах за год
РИА «Новости»
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За прошедший год медики из Москвы опубликовали более трех тысяч научных статей в специализированных изданиях, как российских, так и зарубежных. Об этом сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Множество статей московских авторов оказалось в центре внимания международного научного сообщества, поскольку затрагивали актуальные темы, такие как пандемия, новые методы лечения рака, трансплантация органов, тканевое донорство, борьба с инсультом, изучение работы мозга и другое.

«Москва - прогрессивная столица российской науки, источник уникальных разработок и реализованных проектов мирового уровня», - отметила Ракова.

По ее словам, в столице ежегодно проходит свыше 1200 профессиональных мероприятий. За последние три года медицинские учреждения в Москве получили более 260 патентов, 70% которых уже нашли применение в клинической медицине.

На цифровой платформе «Московская медицина. Мероприятия» ежедневно проводятся научные события для медицинских экспертов города и всей страны.

Кроме того, более 80 тысяч медицинских исследований с искусственным интеллектом провели в Подмосковье за год. Нейросети помогают врачам читать медицинские снимки, заполнять медкарты и проводить другие процедуры.

Врачи Медицина Наука Анастасия Ракова Москва

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