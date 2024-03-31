Россиянам назвали разрешенные в пост белковые продукты

По словам медика, для поддержания нервной и кроветворной систем организму необходимо получать витамины группы В и белок. В максимальном количестве они есть в мясе, яйцах и печени. Во время поста их можно заменить растительными продуктами, например, орехами, грибами и брокколи.

Слова Денисенко подтвердила кандидат фармацевтических наук и доцент кафедры химических технологий Пермского политехнического института Екатерина Баньковская.

Она пояснила, что орехи содержат растительный белок и большое количество ненасыщенных жирных кислот, полезных для человека. Они не только укрепляют иммунитет, но и улучшают сердечную и мозговую деятельность.

Весенний рацион должен быть разнообразным и питательным, поэтому его можно разнообразить сырами и морепродуктами. Также важно в ключить овощи и фрукты , рассказала врач-терапевт Юлия Капустянская.