19 мая 2024, 16:46

Россиянам назвали продукты, вызывающие мигрень

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Употребление некоторых продуктов может негативно сказываться на самочувствии человека. В своем Telegram-канале врач-эндокринолог Екатерина Янг предупредила, что шоколад и копченое мясо вызывают головную боль.

По словам специалиста, мигрень также могут спровоцировать выдержанные сыры, спиртное, еда с содержанием глутамата натрия и с искусственными подсластителями - например, аспартамом, сахарином и сукралозой.

Янг объяснила, что нитриты в копченом мясе расширяют кровеносные сосуды в головном мозге, а в ферментированных продуктах много биогенного аминома - тирамина. В красном вине, пиве и шампанском содержится тирамин и сульфиты, которые приводят к головной боли. Шоколад богат кофеином и фенилэтиламином, из-за этого увеличивается приток крови к мозгу, добавила Екатерина Янг.

Ранее диетологи напомнили о пользе первых блюд. По мнению специалистов, супы можно есть каждый день без вреда для фигуры.

Врачи Диеты Продукты
19 мая 2024, 11:10
Четкая и бесперебойная работа. Мишустин поздравил работников фармотрасли с праздником
РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Труд представителей этой сферы имеет большое значение для России и миллионов жителей страны. Благодаря работникам фармотрасли развивается индустрия и сохраняется здоровье населения.

«Сегодня мы чествуем ученых, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек», - сказал Мишустин.

Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени и обеспечивает лекарственную безопасность. Меры поддержки правительства помогают открывать в регионах современные лаборатории и вводить в строй высокотехнологичные предприятия. Мишустин пожелал сотрудникам отрасли новых успехов и научных открытий.

Михаил Мурашко сохранил пост министра здравоохранения в новом составе правительства. Он вошел в кабмин в 2020 году, в 2022-м занимался вопросами логистики препаратов на фоне западных санкций.

Праздники Здравоохранение Работа Михаил Мишустин
19 мая 2024, 10:00
Можно есть каждый день. Россиянам напомнили о пользе первых блюд
Freepik
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Родители, бабушки и дедушки постоянно рассказывали детям о пользе супов. В 90-х популярность первых блюд упала. Утверждалось, что они якобы содержат много углеводов. Современные диетологи уверены — супы настолько полезны, что их можно есть каждый день, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Родители, бабушки и дедушки постоянно рассказывали детям о пользе супов. В 90-х популярность первых блюд упала. Утверждалось, что они якобы содержат много углеводов. Современные диетологи уверены - супы настолько полезны, что их можно есть каждый день, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Первые блюда представляют собой сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. Польза супа зависит от его ингредиентов. Вареные овощи и мясо, жидкая консистенция блюда подготавливают желудок к приему более тяжелой пищи.

После отваривания продуктов белки лучше усваиваются. К другим полезным свойствам относятся быстрое утоление голода, нормализация давления, улучшение самочувствия и общего тонуса, восстановление баланса жидкости в организме.

Чтобы сохранить максимум полезных веществ, супы нужно варить на втором бульоне, снимать жир, солить после закипания воды, использовать специи и травы, варить на слабом огне, не накрывая крышкой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать свинину для шашлыка. Эксперты посоветовали остановиться на свежем или охлажденном мясе.

Питание Роспотребнадзор Продукты
18 мая 2024, 05:27
Ученые нашли способ предсказывать деменцию за 12 лет до ее возникновения
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Снижение зрительной чувствительности может говорить о скором развитии деменции. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в издании ScienceAlert.

Согласно исследованию, замедленная реакция на визуальные стимулы - симптом ранней стадии деменции. Появиться он может за 12 лет до активного проявления болезни.

Ученые в течение нескольких лет наблюдали за группой из более чем 8000 человек. К данному моменту деменция развилась у 537 испытуемых.

В начале исследования все участники выполнили тест на зрительную чувствительность - наблюдали за движущимся треугольником. Те, кто медленно реагировал на зрительный стимул, в будущем страдали от деменции.

Ученые объяснили эту взаимосвязь действием токсичных амилоидных бляшек, которые влияют на части мозга, ответственные за зрение.

Ранее заслуженный врач России Александр Мясников рассказал, что сидячая работа вредна для здоровья, сокращает срок жизни и повышает шанс деменции.

Исследования Болезни Врачи Ученые
17 мая 2024, 08:17
Добавление ароматизаторов в жидкости для вейпов запретят
Unsplash
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В России могут запретить жидкости для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и биологически активными веществами. Проект распоряжения правительства разработал Минздрав, сообщил «Коммерсант».

Правом запрещать выпуск в обращение веществ, которые могли бы повысить привлекательность никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, кабмин наделили год назад. В предложенный Минздравом проект распоряжения включили запрет на пищевые добавки и ароматизаторы, БАДы, экстракты лекарственных растений, сахара, вкусоароматические и разрешенные к использованию в косметике вещества.

В черный список попадут также производные никотина, органические кислоты, алкалоиды табака, этиловый спирт, лакрица, какао-бобы, аммоний, аммиак и вещества с бета-карболином. По оценкам авторов инициативы, после введения ограничений в продаже останутся только жидкости для вейпов с никотином, глицерином дистиллированным и пропиленгликолем.

Кроме вейпов в России решили ограничить продажу энергетических напитков. Володин анонсировал запрет на их реализацию детям и в большой таре.

Курение Законы Бизнес Правительство РФ

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