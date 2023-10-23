Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых

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По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.