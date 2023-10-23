Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.
По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.
«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.
Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.
«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.
Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.
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