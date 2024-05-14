Россиянам назвали продукты, ускоряющие старение организма

Демографическая ситуации в России сложилась непростая, поэтому россиянам необходимо следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать про физическую активность. Об этом рассказал «Известиям» президент Лиги здоровья нации, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

При этом не стоит забывать про генетику, добавил академик.

Бокерия отметил, что по мере улучшения системы здравоохранения в лучшую сторону изменится и человеческий образ жизни. Это приведет к тому, что продолжительность жизни людей увеличится.

«Но по-разному - в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, региона проживания и других параметров», - отметил он.

Бокерия подчеркнул, что для увеличения срока жизни нужно устранить основные причины смертности. К ним он отнес сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания органов дыхания, а также травмы.

При этом Бокерия отметил, что в настоящее время даже люди, у которых диагностировали хронические заболевания, могут прожить с ними еще около 20 лет.

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