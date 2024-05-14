14 мая 2024, 04:09

Россиянам назвали продукты, ускоряющие старение организма

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Потребление ультрапереработанной пищи, изготовленной с использованием консервантов, эмульгаторов и загустителей, а также продуктов с большим содержанием сахара приводит к преждевременному старению организма. Об этом РИА «Новости» рассказала заведующая отделением медицинской профилактики, врач-терапевт, диетолог Одинцовской областной больницы Галина Волкова.

«Это еда, которая производится в промышленных условиях и содержит различные добавки: консерванты, эмульгаторы, ароматизаторы искусственные. И также продукты, содержащие большое количество сахара», - заявила Волкова.

Для замедления процесса старения клеток диетолог рекомендовала пить больше воды и питаться сбалансированно. В рационе должны быть овощи и фрукты.

Диетолог Полина Журавлева ранее рассказала о пользе свежевыжатого сока сельдерея. Напиток помогает вывести токсины из печени и почек.

Еда Болезни Врачи Красота Продукты
14 мая 2024, 04:15
Кардиологи из США выделили три самых полезных для сердца фрукта
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Американские врачи-кардиологи выделили три растительных продукта, по их мнению, наиболее полезных для сердца. Об этом рассказало издание Parade.

Доктор Дипак Вивек отметила, что в яблоках содержится много антиоксидантов, витаминов группы С и калия. Яблоки обладают низким гликемическим индексом и могут минимизировать риск развития диабета второго типа.

Доктор Дженнифер Миерес рассказала о полезных свойствах груши и вишни. Эти растительные продукты снижают давление и уровень холестерина в крови, благодаря чему сокращаются риски развития сердечных заболеваний.

Диетолог Сара Брюэр рекомендовала людям с гипертонией включить в свой рацион гранатовый сок. Он помогает снижать артериальное давление.

США Диабет Продукты
13 мая 2024, 05:49
Кардиохирург Бокерия перечислил способы, как продлить себе жизнь
РИА «Новости»
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Демографическая ситуации в России сложилась непростая, поэтому россиянам необходимо следить за своим здоровьем, вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не забывать про физическую активность. Об этом рассказал «Известиям» президент Лиги здоровья нации, кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия.

При этом не стоит забывать про генетику, добавил академик.

Бокерия отметил, что по мере улучшения системы здравоохранения в лучшую сторону изменится и человеческий образ жизни. Это приведет к тому, что продолжительность жизни людей увеличится.

«Но по-разному - в зависимости от пола, генетических предрасположенностей, региона проживания и других параметров», - отметил он.

Бокерия подчеркнул, что для увеличения срока жизни нужно устранить основные причины смертности. К ним он отнес сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, сахарный диабет и заболевания органов дыхания, а также травмы.

При этом Бокерия отметил, что в настоящее время даже люди, у которых диагностировали хронические заболевания, могут прожить с ними еще около 20 лет.

Ранее врач Дэн Бюттнер рассказал, что в рацион долгожителей входят черная фасоль и грецкие орехи.

Врачи
12 мая 2024, 11:30
Госдума поднимет вопрос дефицита кадров в здравоохранении
РИА «Новости»
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Депутаты Государственной думы в ходе обсуждения предложенной кандидатуры на пост министра здравоохранения России поднимут вопрос дефицита медицинских кадров. Об этом во время пресс-подхода заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Обязательно поднимем проблему дефицита кадров в здравоохранении», - сказал он.

Председатель правительства России Михаил Мишустин ранее предложил сохранить пост министра здравоохранения за Михаилом Мурашко. Он занимает должность с 2020 года, в 2022-м Мурашко курировал вопросы импортозамещения медицинского оборудования из-за западных санкций и вопросами логистики препаратов.

РБК со ссылкой на знакомый с кадровым решением источник заявлял, что Мурашко войдет в новый состав правительства.

Ранее глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что партия не поддержит 11 кандидатов в кабмин.

Здравоохранение Госдума РФ Депутаты Россия Михаил Мишустин
12 мая 2024, 03:43
Названы два продлевающих жизнь продукта
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Врач Дэн Бюттнер на протяжении десятилетий анализировал рацион питания самых долгоживущих людей в мире и сделал вывод, что черная фасоль и грецкие орехи помогают продлить жизнь. Его исследование опубликовало издание Business Insider.

Исследователь рекомендовал каждый день съедать чашечку черной фасоли и горстку грецких орехов, чтобы продлить себе жизнь.

Он напомнил, что в орехах содержится много клетчатки, способной уменьшить воспаление в кишечнике. Фасоль помогает снизить риск развития смертельных раковых заболеваний. Кроме того, данные продукты богаты белком, который снижает тягу к еде и риск переедания.

Бюттнер отметил, что грецкие орехи также являются основным источником линолевой кислоты и жирных кислот омега-3. Они помогают увеличить продолжительность жизни.

Доктор медицинских наук Светлана Каневская ранее посоветовала добавить в рацион больше чеснока, лука и бананов , чтобы поддержать иммунную систему.

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