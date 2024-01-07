Россиянам назвали опасные симптомы после падения

По его словам, наиболее очевидным симптомом является болевое ощущение в конечности.

«В случае падения не всегда удается сгруппироваться правильно и сохранить координацию движений. Можно получить разрывы или ушибы связок, получить растяжение. Поэтому нужно сразу обратиться к травматологу, который назначит правильное лечение», - сказал врач.

Рябков отметил, что после падения в кости может возникнуть трещина. В этом случае сформируется отек, появится резкая боль, а при повреждении сосудов - синяк.

«Например, при трещине ребра возможен учащенный пульс или проблемы с дыханием. Поэтому важно вовремя полностью зафиксировать конечность до приезда врачей. Такая же ситуация с сотрясением мозга, когда появятся симптомы сонливости, слабости и тошноты», - добавил терапевт.

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