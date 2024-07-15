Россиянам назвали напитки для замены сладкой газировки в жару

Самый просто вариант - просто добавить в чистую питьевую воду мяту, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Эксперты также не исключают схемы со свежим огурцом и базиликом.

«Такой напиток хорошо утолит жажду, подарит заряд энергии на весь день и не навредит здоровью», - написали авторы материала.

Еще один рецепт - холодный чай. Его также лучше не покупать в магазине, а делать несладким из черной или зеленой заварки со льдом. Кроме того, можно попробовать комбучу - напиток из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Также можно сделать домашний лимонад - в графин налейте чистую питьевую воду и несоленую минералку, добавьте кусочки цитрусовых и свежую мяту, не забудьте положить лед.

И, наконец, так называемый колд брю - в результате долгого заваривания чая или кофе (от 8 до 24 часов) напиток приобретает концентрированный, приятный и мягкий вкус. Таким же образом можно заварить иван-чай.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала в условиях жары носить одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, лен и вискоза.