Россиянам назвали доступный и полезный напиток от жары

По ее словам, кефир - это отличная альтернатива другим освежающим напиткам. У него нет особых противопоказаний, но вкус этого кисломолочного продукта нравится далеко не всем. Как отметила Балашова, не стоит пить кефир тем, у кого непереносимость повышенной кислотности.

Напиток делают полезным для организма живые кефирные грибки. Если у трехдневного кефира наблюдается послабляющее действие, то у того, что может храниться дольше, - скрепляющее.

Как отметила врач, лучше всего покупать жирный кефир, так как у такого продукта состав не меняли. В этом случае пользы от него будет больше.

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