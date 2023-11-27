Россиянам назвали 5 требующих обращению к врачу симптомов

Также в списке оказались длительная тошнота, затрудненное дыхание и нарушения сердечного ритма. Например, долгое повышение температуры может свидетельствовать об острых вирусных заболеваниях, сказала медик.

Нарушения ритма сердца могут указывать на потенциальное появление или обострение сердечных болезней, а также сбоях в работе желудочков сердца.

«Нарушения речи могут возникать как из-за сбоя в работе мышц лица, так и по внутренним причинам», - предупредила она.

Врач рекомендовала направляться к специалисту при появлении любых нездоровых симптомов, если они длятся несколько дней и не реагируют на лекарства.

Врач Александр Мясников ранее рассказал о полезных свойствах свеклы. По его словам, этот овощ может помочь в борьбе с раком