Россиянам напомнили, как в зимний период не «наесть» лишние килограммы

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Во-первых, нужно пить больше воды. Отопительные приборы и многослойная одежда сильно обезвоживают тело. Люди часто путают жажду с голодом и обезвоживание организма приводит к перееданию.

«Лучший способ избежать обезвоживания - выпивать не менее восьми чашек воды в день, теплые чаи и супы засчитываются в ежедневное потребление жидкости», - пояснили в «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

Во-вторых, необходимо включить в рацион продукты с триптофаном - листовую зелень, мясо птицы, морепродукты и брокколи. Они поднимают уровень серотонина в крови, который отвечает за чувство удовольствия.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали есть горячие супы, питаться регулярно и больше заниматься физическими упражнениями.

Диетолог Анастасия Кривошей посоветовала отказаться от экстремального похудения к Новому году. Намеренная резкая потеря веса - стресс для организма, который негативно сказывается на общем самочувствии.