Россиянам дали совет, как защититься от простуд

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«Иммунные клетки при избытке сахара работают хуже, поэтому ешьте меньше сладкого», - написала она.

Павлова отметила, что необходимо чаще мыть руки мылом и водой, а не антисептиками. По ее словам, санитайзеры не убивают все вирусы и бактерии.

«Обязательно держите в тепле не только ноги, но и нос. Кровообращение во время холодной погоды замедляется и иммунных клеток до ноздрей добирается все меньше», - добавила врач.

Кроме того, эндокринолог посоветовала заменить интенсивные занятия спортом растяжкой, ходьбой и остальными легкими видами физических нагрузок.

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