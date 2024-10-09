09 октября 2024, 22:10

Россиян призвали мыть фрукты из-за вируса Марбург

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Вирусом Марбург можно заразиться через немытые бананы и другие фрукты. Об этом врач-инфекционист Сергей Вознесенский заявил в ходе беседы с «Вечерней Москвой».

«Все фрукты и овощи, которые покупаются в магазине, перед употреблением нужно вымыть с помощью воды и обычного мыла. Это минимизирует вероятность заражения инфекционным агентом, если он вдруг есть на кожуре плода», - сказал он.

Эксперт отметил, что вирус Марбург, как и другие геморрагические инфекции, может передаваться через близкий контакт с зараженным животным, который является переносчиком инфекции.

Вознесенский также предупредил, что лихорадкой сложно заразиться воздушно-капельным путем. Это может произойти только в том случае, если человек с ослабленным иммунитетом контактировал с зараженным.

Ранее зампрезидента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко предположил, что вирус Марбург может появиться в России из-за частых поездок граждан за рубеж.

Россия Вирусы человека Вирусы Вирус Марбург
09 октября 2024, 04:48
Гастроэнтеролог назвал самые полезные и вредные крупы
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Гречка благодаря низкой калорийности и высокому содержанию питательных веществ является самой полезной крупой, в отличие от манки. Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко сообщил об этом РИА «Новости».

«Самая полезная, пожалуй, гречка, потому что она низкокалорийная, но при этом дает хорошее насыщение. Содержит и полезные, и питательные вещества , витамины и микроэлементы, необходимые для организма», - сказала она.

Самыми вредными Ильяшенко назвала пшеничную, манную и все другие виды круп с содержанием глютена. Она посоветовала не злоупотреблять ими при патологиях в работе желудочно-кишечного тракта.

Ближайшими родственниками гречки другой врач, кандидат медицинских наук Светлана Савченко назвала щавель и ревень. Она сообщила «Известиям» , что по калорийности эта крупа не уступает рису и овсянке.

Еда Болезни Продукты
08 октября 2024, 14:57
«Не панацея». В каких случаях вакцина от рака окажется эффективной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вакцина от рака будет эффективна только при определенных направлениях болезни. Об этом рассказал в интервью Lenta.ru один из ее разработчиков, директор научно-исследовательского института экспериментальной диагностики и терапии опухолей Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Блохина, кандидат биологических наук Вячеслав Косоруков.

«Важно понимать, что это вовсе не панацея. <…> Вакцина будет эффективна только при определенных видах рака, для которых показано применение иммунотерапии», - сказал он.

По словам Косорукова, в клинических рекомендациях указано, где и когда можно применять иммунотерапию. Пока этот список ограничен, в частности, туда входит меланома. В будущем в перечень смогут включить рак легкого, некоторые виды рака ЖКТ. Для каждого из них нужно провести отдельные испытания, чтобы подтвердить эффективность вакцины.

Также ученые создают специальную диагностическую платформу, которая будет анализировать информацию о пациентах и давать рекомендации по применению препарата.

Болезни Ученые Рак Онкология Наука
08 октября 2024, 04:48
Мастурбация довела мужчину до экстренной операции
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Житель Нью-Йорка получил острый разрыв аорты во время мастурбации и чуть не умер. Врачи провели ему срочную операцию, сообщила газета Daily Mail.

Перед приступом 59-летний мужчина не испытывал типичных симптомов - предвестников разрыва аорты. Он не жаловался на одышку, боль в груди или потерю сознания. Однако во время самоудовлетворения он почувствовал головокружение, покалывание в обеих руках, напряжение в челюстях, а когда прилег, у него случилось недержание мочи. Тогда американец вызвал скорую помощь.

Врачи заподозрили сепсис и прописали антибиотики. Состояние мужчины немного улучшилось, но при попытке ходить у него кружилась голова. Наконец, УЗИ показало острое расслоение аорты типа А, и хирурги провели экстренную операцию - заменили поврежденный участок артерии аортальным трансплантатом.

Пациент полностью выздоровел. По информации издания, обычно до трети людей с разрывом аорты умирают.

Британец Мэтт Барр испытал другие деликатные проблемы из-за рекордно большого полового органа. Он пожаловался на странные просьбы от незнакомцев в интернете.

Болезни Секс
07 октября 2024, 14:07
В пяти районах Краснодарского края ввели карантин по мраморному клопу
Читайте нас в: Google Новости
В Северском, Туапсинском районах, Горячем Ключе, Анапе и Сочи ввели карантин по мраморному клопу. Об этом сообщило местное издание «Краснодар и край».

По его данным, насекомые атаковали более четырех тысяч гектаров территории. Ища место для зимовки, они проникают в дома и облепляют окна и стены. У части жителей от этого начинается аллергия.

В августе туристка, приехавшая отдохнуть в Анапу, обнаружила клопов в своем гостиничном номере. Насекомые дали о себе знать на второй день. После скандала девушку и ее подругу переселили. Роспотребнадзор поручил региональному управлению провести проверку.

Биолог Ольга Трофимова предупредила, что встретить клопов можно повсюду. При поездке в метро она рекомендовала выбирать жесткие пластиковые или металлические сиденья, в поезде дальнего следования - осмотреть постельные принадлежности.

Краснодарский край Насекомые

Новости по теме