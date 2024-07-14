14 июля 2024, 00:49

Россиян предупредили об усилении побочных эффектов лекарств в жару

Unsplash
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Жаркая погода увеличивает риск побочных эффектов некоторых лекарств, а также может привести к неисправности ручек-шприцов и взрывам ингаляторов. Об этом написало издание The Associated Press.

При повышенной температуре воздуха прием таблеток для снижения давления может привести к обезвоживанию, а бета-блокаторы могут снизить приток крови к коже, что приведет к уменьшению чувствительности к жаре.

«Антидепрессанты, аспирин и обезболивающие могут помешать телу нормально охлаждаться. Также сочетание жары и некоторых лекарств может привести к головокружению и падению», - сообщило издание.

Врач Марина Бережная рассказала, что нужно положить в дорожную аптечку, чтобы путешествие прошло максимально комфортно и безопасно. В первую очередь нужно запастись препаратами, которые человек пьет на постоянной основе.

Лекарства Погода Жара
13 июля 2024, 05:30
Стало известно, в каких алкогольных напитках меньше всего калорий
Freepik
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Светлое пиво и красное вино являются наименее калорийными алкогольными напитками. Об этом сообщило издание Ferra.ru.

В публикации отметили, что в 350 миллилитрах светлого пива содержится 103 килокалории, 14 миллиграммов натрия, шесть граммов углеводов и один грамм белка. При этом алкоголя в нем 3,5−5%.

Что касается красного вина, то в 150 миллилитрах этого напитка всего 125 килокалорий, шесть миллиграммов натрия, четыре грамма углеводов и 12−15% алкоголя. Кроме того, в этом вине есть полифенолы.

Ранее гастроэнтеролог Татьяна Заможняя заявила, что безопасных доз алкоголя спиртного не существует. При этом можно придерживаться определенного количества, которое сильно не навредит организму. В него входят поллитра пива и 200 миллилитров вина.

Алкоголь Диеты
12 июля 2024, 03:39
Воронежские врачи спасли беременную с 14-килограммовой опухолью яичников
Global Look Press
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Врачи Воронежской областной клинической больницы сохранили беременность пациентке с 14-килограммовой опухолью яичников. Историю чудесного спасения рассказали на странице больницы в соцсети «ВКонтакте».

Горожанка обратилась в перинатальный центр на плановый скрининг с беременностью 20 недель. Врачи во время УЗИ выявили опухоль, которая занимала практически всю брюшную полость, женщину срочно госпитализировали.

«Диагностику и выбор тактики лечения сильно осложняло наличие у пациентки более 100 килограммов избыточного веса», - рассказали в больнице.

Из-за быстрого роста опухоли оперировать пришлось незамедлительно. Многопрофильная бригада врачей удалила опухоль, она оказалась доброкачественной и весила 14 килограммов. Беременность удалось сохранить.

В Подмосковье медики провели экстренную операцию девушке со снятым скальпом и зияющими костями черепа.

Беременность Больницы Врачи Женщины
12 июля 2024, 02:44
Ученые выявили молекулу, отвечающую за скорость похудения
Freepik
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Скорость похудения зависит от особого типа молекул. Результаты исследования японских ученых из Университета Кобе, которые пришли к таком выводу, опубликовал журнал Molecular Metabolism.

По мнению экспертов, быстрее худеют те люди, в чьем организме есть специфический белок и так называемая сигнальная молекула PGC-1α.

К такому заключению они пришли после экспериментов на мышах. Грызунов протестировали на скорость увеличения мышц, быстроту сжигания жира и уровень потребления кислорода в разных физических состояниях. Также исследования проводились с группой людей, страдающих диабетом второго типа и здоровых добровольцах.

Ранее врач-невролог Александра Москвичева объяснила, что употребление кисломолочных продуктов и овощей может способствовать похудению.

Исследования Питание
11 июля 2024, 19:01
Минздрав рассказал о состоянии пациентов с ботулизмом
Медиасток.рф
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В больницах остается 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 находятся в реанимации, а восемь — на ИВЛ. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Всего за медицинской помощью, по его словам, обратились 413 человек, в том числе трое детей, в десяти регионах. Кузнецов добавил, что 372 человека, включая трех детей, получили стационарную помощь. Их выписали после выздоровления.

Ранее Роспотребнадзор сообщил , что предприятие в Балашихе, выпустившее зараженную продукцию, закрыли навсегда.

По словам главы ведомства Анны Поповой , причиной вспышки заболевания стало нарушение всех возможных правил и технологий производства.

В больницах остается 31 взрослый пациент с ботулизмом, из них 16 находятся в реанимации, а восемь - на ИВЛ. Об этом сообщил РИА «Новости» помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов.

Минздрав Ботулизм

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