Россиян предупредили об опасной особенности родинок
Родинки могут обладать рядом признаков, указывающих на рак кожи. Об этом врач-дерматолог Ольга Журавлева рассказала сайту «Живем в Нижнем».
Она подчеркнула, что нечеткие границы родинки и форма пятна могут указывать на меланому. Также особое внимание россиянам следует уделять цвету родинки.
«Тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Также родинка может кровоточить», - сказала Журавлева.
По словам врача, изменения активнее наблюдаются на активной стадии развития болезни. Она напомнила, что большему риску развития меланомы особенно подвержены светлокожие люди.
Кроме того, внимательнее относиться к себе следует тем, кто принимает диуретики и нестероидные препараты, повышающие светочувствительность.
Ранее акушер-гинеколог Елена Близнюк предупредила, что покраснения и жжение в области груди могут сигнализировать о раке молочных желез. У некоторых больных во время рака теряется чувствительность пальцев.