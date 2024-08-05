Россиян предупредили об опасной особенности родинок

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Она подчеркнула, что нечеткие границы родинки и форма пятна могут указывать на меланому. Также особое внимание россиянам следует уделять цвету родинки.

«Тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Также родинка может кровоточить», - сказала Журавлева.

По словам врача, изменения активнее наблюдаются на активной стадии развития болезни. Она напомнила, что большему риску развития меланомы особенно подвержены светлокожие люди.

Кроме того, внимательнее относиться к себе следует тем, кто принимает диуретики и нестероидные препараты, повышающие светочувствительность.

Ранее акушер-гинеколог Елена Близнюк предупредила, что покраснения и жжение в области груди могут сигнализировать о раке молочных желез. У некоторых больных во время рака теряется чувствительность пальцев.