05 августа 2024, 00:58

Россиян предупредили об опасной особенности родинок

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Родинки могут обладать рядом признаков, указывающих на рак кожи. Об этом врач-дерматолог Ольга Журавлева рассказала сайту «Живем в Нижнем».

Она подчеркнула, что нечеткие границы родинки и форма пятна могут указывать на меланому. Также особое внимание россиянам следует уделять цвету родинки.

«Тревожным симптомом является то, что образование имеет вид пятна, а границы нечеткие. Также родинка может кровоточить», - сказала Журавлева.

По словам врача, изменения активнее наблюдаются на активной стадии развития болезни. Она напомнила, что большему риску развития меланомы особенно подвержены светлокожие люди.

Кроме того, внимательнее относиться к себе следует тем, кто принимает диуретики и нестероидные препараты, повышающие светочувствительность.

Ранее акушер-гинеколог Елена Близнюк предупредила, что покраснения и жжение в области груди могут сигнализировать о раке молочных желез. У некоторых больных во время рака теряется чувствительность пальцев.

Болезни Врачи Рак Онкология
04 августа 2024, 12:46
Беременная американка ослепла после принятия душа в линзах
Global Look Press
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Беременная жительница Техаса ослепла на один глаз после того, как приняла душ в линзах. Как сообщила газета Daily Mail, врачи диагностировали ей акантамебный кератит.

Беременная жительница Техаса ослепла на один глаз после того, как приняла душ в линзах. Как сообщила газета Daily Mail , врачи диагностировали ей акантамебный кератит.

Девушка всегда тщательно заботилась о своих глазах. Она носила контактные линзы с 12 лет, всегда снимала их на ночь, тщательно чистила и регулярно меняла контейнеры для хранения, следя за стерильностью.

Но она и не подозревала, что принятие душа в контактных линзах может навредить. После очередных водных процедур девушка почувствовала раздражение в правом глазу. Затем состояние резко ухудшилось: глаз оказался очень чувствительным к свету, а боль стала мучительной.

«Из-за тяжести заболевания пришлось провести стимуляцию родов на 27-й неделе», - поделилась она.

Акантамебный кератит - редкое заболевание, при котором амебы Acanthamoeba проникают в роговицу. Паразит является одноклеточным организмом, который встречается в озерах, океанах, водопроводной воде, почве и воздухе. Ежегодно акантамебным кератитом заболевают 1500 американцев. Примерно 90% случаев приходится на людей, которые носят контактные линзы.

Подобная история произошла год назад. Жительница Великобритании Шерин-Фэй Гриффин ослепла на один глаз после посещения общественного бассейна.

Врачи Женщины
04 августа 2024, 04:34
Раскрыта причина, почему не стоит есть гематоген
РИА «Новости»
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Гематоген не решит проблему железодефицита, так как сейчас он в основном состоит из сахара, а его эффективность не больше, чем у кондитерского батончика. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

Врач пояснила, что бессмысленно употреблять гематоген при анемии. В этом плане он также эффективен, как любой кондитерский батончик.

Дело в том, что обычно в составе гематогена содержится вода, сахар, сгущенное молоко, ванилин, фолиевая кислота и альбумин черный пищевой. При этом отсутствует именно усвояемое железо.

«В нем нет железа, которое может усваиваться организмом. А вот сахар на первом месте, так что это больше десерт, чем все остальное», - добавила Сухорукова.

Ранее врач-гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Людмила Сонина предупредила, что бледный язык может указывать на анемию, недостаточное питание и сердечно-сосудистую патологию.

Психиатр Надежд Панова рассказала, что анемия негативно влияет на когнитивные функции человека.

Кроме того, ученые Сеченовского университета выяснили, что у россиян наблюдается дефицит важных макро- и микроэлементов , в частности, кобальта, причем нехватка последнего приводит к снижению выносливости и анемии.

Врачи Продукты
04 августа 2024, 03:14
Названы чаще всего болеющие раком поколения
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Родившиеся с 1965 по 1996 годы люди чаще болеют 17 видами рака, чем предыдущие поколения. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые провели анализ данных более 23 миллионов больных раком людей в возрасте от 25 до 84 лет. Пациентов разделили на когорты в зависимости от года рождения - с 1920 по 1990 год.

Выяснилось, что поколение X (1965–1980) и миллениалы (1981–1996) в три раза чаще болели 17 видами рака, чем бумеры (1946–1964). Также у них чаще всего диагностировали опухоли груди, матки, яичников и яичек.

Среди людей в возрасте от 25 до 49 лет наблюдался самый быстрый рост рака поджелудочной железы, тонкого кишечника и почек. Они связаны с ожирением и алкоголем.

В статье отметили, что около 20 миллионов случаев рака диагностировали в 2022 году. Согласно прогнозам, в 2050 году это число превысит 35 миллионов случаев. Растущее бремя рака приведет к росту безработицы и замедлению роста ВВП.

Врач-онкоуролог Антон Одегнал ранее сообщил, что почечно-клеточный рак отличается высокой распространенностью среди населения планеты.

Алкоголь Ученые Рак Ожирение
03 августа 2024, 23:30
Врачи рассказали, как выявить наличие рака по кончикам пальцев за 5 секунд
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В США появился так называемый пятисекундный «алмазный тест» на отпечатках пальцев, позволяющий определить наличие рака легких. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Просто прижмите ногти больших или указательных пальцев друг к другу и посмотрите, есть ли между ними ромбовидный зазор. Если окна нет, это может быть признаком скопления жидкости вокруг легких, что является явным признаком рака легких», - говорится в публикации.

Это объясняется тем, что ногтевые пластины деформируются, а мягкие ткани на кончиках пальцев опухают, утолщаясь. Это происходит из-за избыточного роста белка VEGF, заставляющего расти кровеносные сосуды расти.

При этом врачи отметили, что пальцы могут отекать и при других заболеваниях, в том числе при целиакии, язвенном колите и проблемах с щитовидной железой.

Ранее онколог Евгений Гордеев посоветовал пройти генетический тест на выявление онкологических рисков, а также обращать внимание на изменение внешнего вида родинок, следить за питанием, дыханием и тонусом, чтобы не пропустить первые симптомы рака.

США Болезни Врачи Онкология

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