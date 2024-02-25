25 февраля 2024, 22:07

Россиян предупредили об опасности употребления пива

РИА «Новости»
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Чрезмерное употребление пива может оказвать негативное воияние на организм и приводит к его обезвоживанию. Об этом написал в статье для издания «Доктор Питер» уролог Дмитрий Журавский.

По его словам, злоупотребление пивом и другими алкогольными напитками может приводить к обезвоживанию организма.

«А это уже прямой путь к увеличению концентрации мочи, задержке солей и образованию камней», - пояснил врач.

Эксперт также назвал мифом распространенное мнение, что пиво полезно для профилактики мочекаменной болезни.

«Доля правды в этом есть, однако потенциальный вред от регулярного употребления пива все-таки превышает его гипотетическую пользу», - подчеркнул специалист.

Ранее хирург Александр Умнов предостерег женщин от чрезмерного употребления пива. По его словам, этот напиток опасен риском бесплодия и набором лишнего веса. Кроме того, он провоцирует разрушение капилляров на лице, из-за чего кожа становится вялой и дряблой.

Болезни Врачи Пиво
23 февраля 2024, 03:50
Терапевт объяснил, какой запор нельзя лечить самостоятельно
Freepik
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Запор может указывать на заболевания органов ЖКТ, эндокринные, неврологические болезни и другие нарушения в организме человека. Об этом в своем Telegram-канале рассказала главный терапевт России Оксана Драпкина.

По ее словам, это состояние - деликатная, но частая проблема, особенно у пожилых людей. В большинстве случаев болезнь вызвана неправильным питанием, когда в пищевом в рационе человека не хватает овощей и фруктов, а в организме наблюдается недостаток воды. Также развитию недуга способствует сидячий образ жизни и низкая физическая нагрузка.

Как подчеркнула специалист, чтобы избавиться от проблем со стулом, желательно ограничить потребление измельченных и протертых продуктов, изделий из муки, сладостей, фастфуда, снеков и крепкого чая.

Также она порекомендовала увеличить физическую нагрузку и добавить в ежедневный рацион пищу с большим количеством клетчатки.

При этом, по словам специалиста, не каждый запор можно лечить самостоятельно. К врачу стоит обратиться, если нарушение стула не проходит долгое время, а попытки справиться с недугом без лекарств не приносят успеха.

Ранее Драпкина рассказала о негативных последствиях чрезмерного употребления чеснока. Это может стать причиной развития болезней пищеварительной системы.

Болезни Питание Врачи Продукты
23 февраля 2024, 03:03
Врач перечислил продукты, которые становятся вредными после разогревания в микроволновке
Freepik
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Продукты, в которых содержится жир, в том числе молоко, могут оказать вредное влияние на здоровье после разогревания в микроволновке. Об этом заявила врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, СВЧ-излучение, применяемое для тепловой обработки пищи в микроволновых печах, зачастую приводит к изменению химических компонентов жиров.

«Натуральные жиры при этом могут превращаться в трансжиры (вредная для здоровья разновидность ненасыщенных жиров - прим. ред.). Например, в микроволновке нельзя греть молоко, это касается и молочка для детского питания», - заявила диетолог.

Также в микроволновке опасно греть продукты, в составе которых есть трансжиры. В фастфуде такие вещества переходят в токсичную форму.

Ранее врач-нутригенетик Андрей Золотарев заявил, что мед при нагревании теряет ряд полезных свойств. Он отметил, что при термообработке в нем меняется кристаллическая решетка и молекулярная структура.

Питание Врачи Продукты
22 февраля 2024, 01:41
Вьетнамка сбросила 17 килограммов с помощью «обратной диеты»
Freepik
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Жительница вьетнамского города Ханой сбросила 17 килограммов за полгода с помощью нестандартной диеты. Об этом сообщило издание VnExpress.

Авторы статьи рассказали, что 30-летняя Тху весила 67 килограммов при росте 1,58 метра. Фигура не устраивала ее, и она обратилась к специалисту, который посоветовал ей «обратную диету». Суть такого питания состоит в употреблении овощей в начале приема пищи, далее нужно есть белки, а потом углеводы.

Тху перестала есть белый рис и хлеб, начала готовить цельнозерновые крупы. Также она пару раз в день делала фруктовые перекусы, чтобы быстро не проголодаться. Кроме этого, женщина исключила из рациона красное мясо и перешла на мясо птицы и морепродукты.

Вьетнамка уделила внимание и водному балансу, стала пить примерно два с половиной литра воды в сутки. Все блюда женщина варила или запекала, во время готовки использовала масло авокадо. Изменился также процесс приема пищи: Тху тщательно прожевывала каждый кусочек.

Ранее эндокринолог Павел Окороков заявил, что желающим похудеть нельзя сразу отказываться от вредных продуктов. Нужно постепенно убирать их из рациона. В противном случае повышается вероятность срыва.

Питание Женщины Диеты Продукты
21 февраля 2024, 17:38
Прививка не поможет. Биолог рассказал об одной особенности лихорадки денге
Unsplash
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Российские туристы начали массово заражаться вирусом денге на Шри-Ланке. По данным Telegram-канала Mash, от лихорадки уже умерла одна женщина, заболевших десятки, а зараза продолжает распространяться. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что у вируса денге есть одна особенность.

Лихорадка при заражении вирусом денге отличается продолжительностью и побочными эффектами. Бывают поражения сердца, суставов.

«Лучше не болеть», - отметил профессор.

Однако ранее академик РАН Сергей Нетесов отнес вирус денге к самым смертоносным на планете. Он объяснил, что для лечения лихорадки нет препаратов, хотя исследования и эксперименты в этой области продолжаются.

«В этой местности это вообще такой природный очаг. Распространяется комарами, от их укусов заражаются люди <…> Когда человек едет в такие районы, необходимо иметь ввиду, что подобное может случиться, нужно репелленты использовать, чтобы комары не кусали», - поделился эксперт.

Нельзя сказать, что это смертельное заболевание, но бывают и летальные случаи. Существует вакцина от денге, но есть один нюанс. Когда человек делает прививку, вырабатываются антитела.

Российские туристы начали массово заражаться вирусом денге на Шри-Ланке. По данным Telegram-канала Mash , от лихорадки уже умерла одна женщина, заболевших десятки, а зараза продолжает распространяться. Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, доктор биологических наук, профессор Петр Чумаков рассказал «360», что у вируса денге есть одна особенность.

Шри-Ланка Вирусы человека Наука

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