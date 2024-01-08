Россиян предупредили об опасности плавленого сыра

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Разаренова отметила, что для совершенствования текстуры и вкусовых качеств в состав плавленого сыра регулярно включают эмульгаторы, ароматизаторы, трансжиры и другие добавки, способные нанести вред здоровью.

Диетлог подчеркнула, что плавленый сыр отличается повышенным содержанием соли, жиров и консервантов, чем объясняются побочные последствия от его слишком частого употребления. Врач предупредила о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышения уровня холестерина в крови.

По словам Разареновой, плавленный сыр следует оставить в рационе в ограниченном количестве и выбирать варианты продукта с минимальным содержанием трансжиров. Заменить продукт врач порекомендовала творогом или сыром из кешью.

Ранее врач назвал три варианта разгрузочной диеты , чтобы прийти в форму после праздников.