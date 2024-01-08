08 января 2024, 03:01

Россиян предупредили об опасности плавленого сыра

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Чрезмерное употребление плавленного сыра может привести к диабету и ожирению, заявила в интервью радио Sputnik врач-диетолог Александра Разаренова. Популярный продукт представляет опасность для организма из-за большого количества ненатуральных компонентов.

Разаренова отметила, что для совершенствования текстуры и вкусовых качеств в состав плавленого сыра регулярно включают эмульгаторы, ароматизаторы, трансжиры и другие добавки, способные нанести вред здоровью.

Диетлог подчеркнула, что плавленый сыр отличается повышенным содержанием соли, жиров и консервантов, чем объясняются побочные последствия от его слишком частого употребления. Врач предупредила о рисках развития сердечно-сосудистых заболеваний и повышения уровня холестерина в крови.

По словам Разареновой, плавленный сыр следует оставить в рационе в ограниченном количестве и выбирать варианты продукта с минимальным содержанием трансжиров. Заменить продукт врач порекомендовала творогом или сыром из кешью.

Ранее врач назвал три варианта разгрузочной диеты , чтобы прийти в форму после праздников.

Врачи Продукты
08 января 2024, 01:26
Снижают риск смерти. Ученые нашли рецепт долголетия
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Ягоды не только полезны для здоровья, но и снижают риск смерти. К такому выводу пришли американские ученые. Исследование опубликовали в журнале The Journal of Nutrition.

В ягодах содержатся флавоноиды - полезные вещества, обладающие защитными и даже лечебными свойствами. Ученые в течение восьми лет наблюдали за 37 232 участниками исследования и пришли к выводу, что регулярное употребление флавоноидов снижает риск смерти среди взрослых. Но для этого есть ягоды нужно ежедневно, а не только в сезон.

Самой полезной ягодой оказалась клюква - она снижает риск смерти на 31%. Черника - на 21%, а клубника - на 14%.

При этом разные ягоды защищают от разных заболеваний. Например, черника снижает риск смерти от заболеваний органов дыхания на 59%. А клюква спасает в первую очередь от кардиометаболических заболеваний.

Кроме того, ягоды защищают от сердечно-сосудистых заболеваний: инфарктов, инсультов, ишемической болезни сердца, сердечной недостаточности и аритмий. Биофлавоноиды также обладают противораковым действием, защищают от старческой деменции, болезней Паркинсона и импотенции. Употребление ягод в целом тормозит старение и связанные с ним болезни.

Ранее американский биохакер Кристиан Ангермайер назвал пять правил для продления жизни.

Исследования Еда Инсульт Болезни Ученые
07 января 2024, 23:32
Опасные венерические болезни нашли у 19 детей в Тюменской области
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
За первые 11 месяцев 2023 года у 19 детей в Тюменской области зафиксировали опасные венерические инфекции. Об этом сообщило местное издание 72.ru со ссылкой на областной Роспотребнадзор.

Врачи зафиксировали у 12 несовершеннолетних пациентов сифилис и у семи - гонорею. Наибольшая часть юных заразившихся приходится на Тюмень и Тюменский район, самому младшему из них 15. В прошлом году венерические болезни в регионе подхватили семь подростков, одному из пациентов на момент выявления не исполнилось и 14 лет.

Всего в Тюменской области сифилисом заразились 118 человек, гонореей - 207. Из-за распространения заболеваний все большее число жителей выступает за введение уроков сексуального просвещения.

В начале года Росстат сообщил о стремительном росте заболеваемости ВИЧ, туберкулезом, сифилисом и несколькими типами гепатита в стране.

Ранее в детском саду Челябинск сифилис выявили у воспитательницы , после чего признаки заболевания появились у одного из дошкольников. Венерические заболевания способны распространяться не только половым, но и контактно-бытовым путем, однако вероятность этого мала.

Дети Болезни
07 января 2024, 22:56
Врач предупредил об опасности болезни умершей в 20 лет спортсменки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
У молодых людей вероятность развития осложнений гриппа А очень небольшая, поэтому необходимо тщательно изучить причину смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказал генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

«Это заболевание наиболее опасно для детей до трех лет, пожилых людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин», - отметил он.

По словам иммунолога, риски осложнений для подростков, молодых людей и даже людей среднего возраста без особых факторов риска очень малы. Случай со спортсменкой Середой требует более тщательного изучения, потому что это не очень типично для гриппа.

Крючков добавил, что обнаружение гриппа типа А в организме Середы не исключило того, что она могла заразиться более серьезной инфекцией, которая и спровоцировала осложнения.

Российская конькобежка Анастасия Середа умерла в ночь на 7 января в возрасте 20 лет. Смерть наступила из-за осложнений на фоне гриппа, сообщили в Союзе конькобежцев России.

Спортсменка заболела гриппом перед новогодними праздниками.

Спортсмены Болезни Грипп Россия
07 января 2024, 22:21
Врач назвал основные причины смерти при гриппе
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Вирус гриппа несет собой смертельную угрозу даже для молодых и здоровых людей. В России им ежегодно заболевают более 30 миллионов человек, рассказал в беседе с kp.ru врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог Георгий Викулов.

«Грипп способен вызывать смертельную пневмонию. Или вирусно-бактериальную пневмонию, если к ослабленному гриппом организму присоединится бактериальная инфекция», - пояснил он.

Инфекционист предупредил, что существуют осложнения, связанные с поражением головного мозга, зрения и других органов. Также грипп может вызывать тромбозы и очень серьезное поражение дыхательной системы, приводящее к отеку легких.

«В некоторых случаях гриппу свойственно принимать агрессивное течение даже у людей без нарушений иммунной системы в прошлом. В этом и заключатся коварство гриппа. Именно поэтому и существует иммунопрофилактика» - резюмировал Викулов.

Накануне стало известно о смерти 20-летней шорт-трекистки Анастасии Середы. Спортсменка скончалась из-за осложнений на фоне гриппа.

Грипп Врачи Россия Вирусы человека ОРВИ

Новости по теме