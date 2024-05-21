Россиян предупредили об опасности черного чая
Россиян предупредили об опасности злоупотребления крепким черным чаем. Беременным женщинам и людям с повышенным давлением рекомендовали пить его с осторожностью.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об этом РИА «Новости» в Международный день чая.
Специалист отметил, что несмотря на пользу, некоторым категориям людей этот напиток нужно употреблять в дозированных количествах, чтобы не навредить организму.
«Крепким черным чаем не стоит злоупотреблять гипертоникам, беременным женщинам. Людям с проблемами ЖКТ нужно также быть аккуратнее и не пить чай на голодный желудок», - рассказал Тяжельников.
По его словам, черный чай благодаря тонизирующему эффекту и асептическим свойствам положительно влияет на нервную систему, улучшая обмен веществ и настроение. Зеленый чай даже способен снижать давление и уровень глюкозы в крови, повышать иммунитет.
При этом чай, как и другие напитки, не заменит воду, а в ряде случаев даже способствуют выводу жидкости, обладая мочегонным эффектом.
Ранее врач-диетолог Людмила Микитюк посоветовала обдавать заварник кипятком при заварке черного чая, чтобы получить более насыщенный вкус.