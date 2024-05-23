Россиян предупредили об облысении из-за долгих прогулок под солнцем

Летом важно защищать тело от агрессивного воздействия ультрафиолетовых лучей, заявила она «Газете.ru». Васильева посоветовала надевать в жару головные уборы свободного кроя из натуральных тканей, наносить солнцезащитный крем вдоль линии роста волос, использовать кондиционеры с кератином, гиалуроновой кислотой, маслами и несмываемые сыворотки с SPF-защитой.

«Волосы в жаркие дни быстро теряют влагу, обезвоживаются. Как следствие - становятся сухими, тусклыми и ломкими», - сказала она.

Специалист уточнила, что ультрафиолетовое излучение поделили на два вида. UVA-лучи иссушают волосы, а UVB обесцвечивают. Последние воздействуют как на искусственный, так и на натуральный пигмент.

Трихолог Анна Аверкина посоветовала при выпадении волос принимать витамины группы В. По ее словам, в некоторых случаях помогут народные средства, направленные на улучшение кровоснабжения кожи головы.