Россиян предупредили об эволюционировании коронавируса
Коронавирус меняется, теперь он поражает нервную, костно-мышечную, сердечную системы. Об этом заявил врач-инфекционист Николай Малышев. Его слова привело РИА «Новости».
По мнению специалиста, коронавирус эволюционирует, теперь даже при легком течении болезни не исключаются осложнения. В числе последствий - поражение ЖКТ, сосудов, пронизывающих весь организм.
Малышев подчеркнул, что вирус мутирует, однако в будущем он станет подобным респираторным заболеваниям. Сейчас болезнь протекает намного легче, чем раньше, подытожил он.
Ранее в Китае заявили, что мир столкнется с новым опасным заболеванием. Специалисты именуют ее «болезнью Х», избежать которую вряд ли удастся.