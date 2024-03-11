Россиян предупредили об эволюционировании коронавируса

По мнению специалиста, коронавирус эволюционирует, теперь даже при легком течении болезни не исключаются осложнения. В числе последствий - поражение ЖКТ, сосудов, пронизывающих весь организм.

Малышев подчеркнул, что вирус мутирует, однако в будущем он станет подобным респираторным заболеваниям. Сейчас болезнь протекает намного легче, чем раньше, подытожил он.

Ранее в Китае заявили, что мир столкнется с новым опасным заболеванием. Специалисты именуют ее «болезнью Х», избежать которую вряд ли удастся.