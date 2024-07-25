25 июля 2024, 20:34

Россиян предупредили о вреде хронического недосыпа

Pixabay
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Постоянный недосып может спровоцировать серьезные проблемы со здоровьем. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко на форуме «Здоровое общество», его слова привело РИА «Новости».

«Люди с продолжительностью сна менее шести часов в сутки имеют на 48% более высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, на 30% - более высокий риск ранней смерти», - отметил глава Минздрава.

У людей, которые уделяют сну менее пяти чесов в сутки, на 50% повышается вероятность ожирения. Негативное влияние на здоровье оказывает и хронический стресс, предупредил Мурашко.

В беседе с журналистами министр также отметил, что ощущение возраста у россиян сместилось на 10 лет назад. Он связал это с нормальным развитием здравоохранения и бережным отношением к своему здоровью.

Здравоохранение Болезни Минздрав Россия Ожирение
25 июля 2024, 11:59
Жизнь за миллион. В Турции отказались отправлять на родину впавшую в кому россиянку
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Тюменка Наталья Герасимова впала в кому во время отдыха в Турции. Женщине сделали операцию, но уже почти месяц она находится в госпитале, а родные не могут забрать ее домой. Дочь пострадавшей Мария рассказала 360.ru, что с семьи требуют неподъемную сумму за транспортировку.

«У мамы случился инфаркт, впала в кому. Было три остановки сердца. Ее поместили в ближайшую клинику. Хотели перевозить [в Россию]. Страховая компания с нами сотрудничала. Говорили, что она покроет все лечение… И перевозку на родину, и все остальное», - рассказала Мария.

Но когда дело дошло до транспортировки россиянки, семье сообщили страшную новость: нужна срочная операция, потому что начались ухудшения. Родственникам пришлось заплатить 3,5 тысячи долларов.

«Сделали операцию, но после этого сказали: случай не страховой, заболевание хроническое. Хотя до этого инфарктов у мамы не было, на учетах она не состояла. Но в итоге страховая готова оплатить только 5%. И все, теперь мы не можем ее забрать», - поделилась собеседница 360.ru.

За перевозку требуют 20 тысяч долларов, плюс по тысяче долларов ежедневно за нахождение женщины в госпитале. Сумма очень большая.

«Дело в том, что это все на словах. Документально никто ничего не подтверждает. Нет гарантий, что если мы соберем такую сумму и заплатим, нам разрешат транспортировку мамы. <…> Какие-то проблемы все время возникают, а долг с каждым днем растет и растет», - добавила Мария.

Причем женщину не лечат. Идет только поддержка ее жизненных функций. Тюменские врачи ждут, когда пациентку доставят на родину, чтобы помочь ей.

Ранее чудовищная история произошла с 33-летним россиянином Павлом в Южной Корее. Мужчину жестоко избил его соотечественник. Пострадавшего парализовало, он несколько месяцев провел в местной больнице, а мать не могла его вывезти, потому что на транспортировку требовались миллионы рублей.

Долги Отдых Турция Семья Врачи
24 июля 2024, 18:19
Гинцбург назвал срок появления российской вакцины от туберкулеза
РИА «Новости»
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Российские специалисты разработали вакцину от туберкулеза, препарат может появиться в доступе уже в середине 2025 года. Об этом заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург на форуме «Здоровое общество», его процитировало РИА «Новости».

Новая вакцина будет защищать от заражения туберкулезом, в НИЦ уже проводят ее испытания.

Гинцбург за день до этого также рассказал изданию , что препарат смогут использовать не только взрослые, но и дети. Вакцина кардинально изменит эпидемиологию данного заболевания - туберкулез перестанет быть «естественным спутником» человечества, добавил вирусолог.

Центр планирует подать в Минздрав документы на регистрацию препарата уже в 2026 году, сообщил RT.

Ранее Гинцбург отметил, что добровольцев для испытаний вакцины набирают в 50 фтизиатрических центрах страны. Специалисты уже привили треть или половину испытуемых, за ними ведется наблюдение.

Болезни Вакцинация Александр Гинцбург
23 июля 2024, 07:38
Американец отравился добавкой для бодибилдеров и умер на 45 минут
Unsplash
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Венсент Толман из США пережил клиническую смерть, приняв слишком большую дозу пищевой добавки, и очнулся спустя 45 минут в мешке для покойников. Он рассказал Daily Star, что в бессознательном состоянии увиделся с наставником и проанализировал всю свою жизнь.

Мужчина занимался спортом и принимал препарат для повышения выносливости. Добавка вышла из продажи в США, поэтому Толман заказал ее через интернет в Таиланде. Он не обратил внимание на то, что пришел концентрат, и принял слишком большую дозу. Начав терять сознание, он остановил машину и зашел в ближайший ресторан, сотрудники которого вызвали парамедиков.

Американец в течение 45 минут не подавал признаков жизни. Его признали мертвым и даже поместили в специальный мешок для тел, но Толман начал приходить в себя. Следующие три дня он провел в коме, а потом рассказал, что происходило в его сознании во время клинический смерти.

«Я начал видеть все плохие вещи, которые я когда-либо делал - даже будучи маленьким ребенком - все, что было эгоистичным или негативно влияло на кого-то другого. Но я не просто видел это своими глазами, я видел это глазами любого, на кого повлияли мои действия или мои слова», - сказал он.

Толман утверждал, что встретился с духовным наставником, который повел его в потустороннее измерение. Вспомнив грехи он пересмотрел все свои хорошие дела, а затем решил вернуться к жизни.

В России две девушки умерли во время квеста. Аниматор спровоцировал пожар.

Венсент Толман из США пережил клиническую смерть, приняв слишком большую дозу пищевой добавки, и очнулся спустя 45 минут в мешке для покойников. Он рассказал Daily Star , что в бессознательном состоянии увиделся с наставником и проанализировал всю свою жизнь.

США Смертность Медицина
22 июля 2024, 14:50
Роспотребнадзор назвал полезные для мозга продукты
Freepik
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Не секрет, что мозг отвечает за работу всего организма. Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов, которые способны наиболее эффективно поддержать его работу.

Не секрет, что мозг отвечает за работу всего организма. Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов , которые способны наиболее эффективно поддержать его работу.

Первой в списке оказалась жирная рыба, в которой много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они полезны не только для мозга, но и для сосудов - омега-3 нормализует артериальное давление и улучшает обмен веществ.

Немало таких кислот и в растительных маслах, например, в льняном. Роспотребнадзор рекомендовал хранить его в холодном месте, чтобы оно не начало горчить.

Содержится омега-3 и в грецких орехах. Кроме того, из них можно получить полезные для организма мелатонин и магний, а также витамин Е.

Также авторы статьи рекомендовали есть шоколад - но не любой, а с содержанием какао не менее 55%. Вещества, содержащиеся в зернах какао, улучшают работу кровеносных сосудов.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал съедать по два яйца в день. В них много витаминов группы B, улучшающих память и концентрацию.

Ранее диетолог Марият Мухина рассказала , какие фрукты стоит употреблять для ровного загара.

Роспотребнадзор Продукты

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