Россиян предупредили о тройной эпидемии в этом сезоне

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«Подъем заболеваемости идет по трем направлениям: сезонные вирусы, вирусы гриппа и COVID-19. У нас сформировалась новая вирусная реальность, в соответствии с которой мы выстраиваем тактику лечения пациентов», - заявила эксперт.

По ее словам, симптомы этих заболеваний похожи, поэтому сложно сразу поставить точный диагноз. Помимо этого важно помнить о вероятности развития тяжелых болезней, возникновения бактериальных инфекций и обострении хронических заболеваний.

Эсауленко отметила, что несмотря на перечисленные сложности, врачи полностью готовы к этому сезону. Медики имеют клинические рекомендации, диагностические возможности непрерывно растут, и выходят новые лекарственные препараты.

Также врач подчеркнула, что COVID-19 больше не так опасен, как в начале эпидемии. Пациенты легче переносят болезнь, однако заразность инфекции стала больше. В том числе формируются новые штаммы, например «Пирола» и «Эрис».

Ранее кандидат медицинских наук и иммунолог Николай Крючков указал на вероятность начала пандемии птичьего гриппа. По его словам, не стоит откладывать вакцинацию в этом сезоне.