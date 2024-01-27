Россиян предупредили о последствиях необоснованного приема аспирина

Аспирин может защитить от повторных инфарктов и инсультов, но его необоснованный прием может привести к тяжелым последствиям, в том числе к инсульту с кровоизлиянием, предупредил кардиолог. Аспирин противопоказан при язвах и кровотечениях, иногда даже при синяках.

«В большинстве случаев, когда пациент принимает аспирин без показаний, о которых говорилось выше, гораздо правильнее назначить статин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, а не аспирин. <…> Однако назначить как статины, так и аспирин может только врач», - заявил кардиолог.

Безобидный на первый взгляд аспирин может привести к тяжелому поражению печени и повреждению ткани головного мозга у детей. Врачи не рекомендуют давать детям препараты без назначения врача.