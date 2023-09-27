Россиян предупредили о последствия дефицита воды в организме
Недостаточное потребление воды опасно для человека, его конгнитивные способности могут снизиться. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-диетолог Елена Тихомирова.
«Дефицит воды в организме человека чреват снижением конгнитивных способностей, так как за счет капиллярного кровообращения происходит питание мозга. Снижение зрения также вероятно на этом фоне», - сказала она.
Тихомирова отметила, что недостаточное потребление воды опасно риском образования камней в почках, частыми запорами и повышенной отечностью.
«У человека нарушается пищеварение, возникает дискомфорт. Вероятен набор лишнего веса, головные боли, снижение внимания и концентрации, а также повышенная сонливость», - добавила врач-диетолог.
Также специалист отметила, что нормой для мужчины является потребление около трех литров воды в день, а для женщины - двух литров.
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