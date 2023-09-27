Россиян предупредили о последствия дефицита воды в организме

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«Дефицит воды в организме человека чреват снижением конгнитивных способностей, так как за счет капиллярного кровообращения происходит питание мозга. Снижение зрения также вероятно на этом фоне», - сказала она.

Тихомирова отметила, что недостаточное потребление воды опасно риском образования камней в почках, частыми запорами и повышенной отечностью.

«У человека нарушается пищеварение, возникает дискомфорт. Вероятен набор лишнего веса, головные боли, снижение внимания и концентрации, а также повышенная сонливость», - добавила врач-диетолог.

Также специалист отметила, что нормой для мужчины является потребление около трех литров воды в день, а для женщины - двух литров.

Ранее россиянам посоветовали употреблять меньше сладкого , чтобы защититься от простудных заболеваний.

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