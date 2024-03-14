Россиян научили правильно рассчитывать калории

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При скудном питании организм, отметили в ведомстве, начинает буквально выживать - ему не хватает сил на здоровое функционирование. А избыток еды способствует набору лишнего веса и приводит к сопутствующим проблемам - с сердцем, сосудами и другими органами.

«При этом потребности у каждого человека индивидуальные: зависят от возраста, пола, веса, физической активности и состояния здоровья», - подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Специалисты отметили, что расчет калорийности является лучшим способом определить объем своего рациона питания. Суточная потребность человека в калориях зависит от индивидуальных энергозатрат и величины основного обмена.

У женщин, мужчин и детей показатели отличаются. При расчетах также нужно принимать во внимание дополнительный критерий - физическую активность.

В Роспотребнадзоре напомнили о рекомендациях ВОЗ: при избыточном весе реальную калорийность рациона следует сокращать на 500 килокалорий в месяц, пока она не станет на 300-500 килокалорий ниже суточной потребности.

В рамках проекта «Здоровое питание» ведомство привело примеры формул, по которым рассчитать калории сможет любой человек.