27 января 2024, 07:41

Россия подготовилась к борьбе с «болезнью Х»

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Россия готова бороться с «болезнью Х» — система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

Россия готова бороться с «болезнью Х» - система здравоохранения быстро адаптируется в случае необходимости. Об этом РИА «Новости» рассказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Реализуемые на сегодняшний день программы, которые позволяют в том числе укрепить диагностическую базу, сформировать быструю разработку тест-систем, мониторинг заболеваемости, говорят о том, что возможности есть», - подчеркнул он.

К серьезным вспышкам заболеваемости нужно быть готовыми всегда, и в стране все для этого делается, резюмировал Мурашко.

Ранее вирусолог Анатолий Альтштейн допустил, что будут появляться новые опасные для человека вирусы. Он предположил, что это могут быть коронавирусы, вирусы гриппа птиц. Теоретически возможна и пандемия из-за искусственно созданных в качестве биологического оружия вирусов. Альтштейн отметил, что в лаборатории можно создать смертельный вирус, но здравомыслящие люди на это не пойдут.

Здравоохранение Болезни Россия Вирусы человека
26 января 2024, 12:04
Собянин рассказал об обеспечении московских врачей форменной одеждой
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Московские медработники продолжат получать форменную одежду. В 2024 году им выдадут свыше 140 тысяч комплектов, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«При создании моделей учли пожелания медиков и требования техники безопасности, использовали только качественные материалы», - добавил он.

Мэр напомнил, что решение о переходе на единую медицинскую форму приняли в 2024 году. Раньше столичные поликлиники и больницы закупали ее самостоятельно, поэтому одежда отличалась по цвету и фасону.

За прошлый год в Москве открыли четыре флагманских центра и провели первый этап программы обновления амбулаторного звена. Второй этап завершат к 2025-го.

Одежда Больницы Врачи Поликлиники Сергей Собянин Москва
24 января 2024, 13:54
Россиянам перечислили три главные причины падения давления
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С пониженным артериальным давлением сталкиваются и молодые, и пожилые россияне. Причины кроются в нескольких факторах: малоподвижном образе жизни, еде и длительном стоянии на ногах. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

«Ортостатическая гипотензия - это резкое падение артериального давления при вставании из положения сидя или после лежания», - сообщила доктор.

Это состояние может возникать из-за сильного обезвоживания, длительного постельного режима, беременности, при некоторых заболеваниях и даже при приеме отдельных лекарств. Чаще всего этот тип пониженного давления встречается у людей, которые мало двигаются.

Бывает и постпрандиальная гипотензия, когда давление падает спустя час или два после еды. Как правило, от этого страдают пенсионеры, причем с сопутствующими заболеваниями, например, болезнью Паркинсона.

Еще один тип нейрогенной гипотензии - падение давления после долго стояния на ногах. Чаще всего с ним сталкиваются молодые люди и даже дети.

«Это может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом», - пояснила медик.

Но каждый человек может помочь себе самостоятельно. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь важно проверить, не вызывают ли снижение давления лекарства, которые пациент принимает. У мужчин ортостатическую гипотензию зачастую вызывают препараты для лечения аденомы простаты.

Во-вторых, нужно наладить питание: есть небольшими порциями, включить в рацион свежие овощи и фрукты, снизить употребление углеводов. Важно отказаться от алкоголя и пить больше воды. Кроме того, необходимо добавить в свою жизнь физические нагрузки.

«Очень помогает контрастный душ для стимуляции сосудистого тонуса», - добавила кардиолог Бокерия.

В жаркую погоду можно использовать компрессионный трикотаж. Бокерия предупредила - если давление упало резко и до необычно низких показаний, нужно вызывать скорую. Существует вероятность, что у человека началось внутреннее кровотечение или есть риск инфаркта.

Ранее кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что прикосновения и объятия благотворно сказываются на самочувствии. Они стимулируют повышение гормона счастья в крови. Эмоциональная поддержка уменьшает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а от прикосновений человек меньше стрессует.

Еда Дети Болезни Лекарства Правила
24 января 2024, 00:49
Кардиолог назвал способ повысить уровень гормона счастья в крови
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Прикосновения и объятия благотворно сказываются на самочувствии, они стимулируют повышение уровня окситоцина в крови. Об этом в своем Telegram-канале написала кардиолог Ольга Бокерия.

«Ученые доказали, что женщины, которые провели несколько минут в объятиях партнера, имели более высокий уровень окситоцина. Последний коррелирует с более низкими цифрами артериального давления и пульса во время последующей стрессовой ситуации», - отметила кардиолог.

Эмоциональная поддержка и объятия уменьшают риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. При прикосновениях снижается уровень кортизола - гормона стресса. Его переизбыток приводит к различным заболеваниям, в том числе диабету. По мнению кардиолога, объятия должны длиться от пяти до 10 минут ежедневно.

Интимная близость повышает стрессоустойчивость , считает акушер-гинеколог Ольга Луценко. Секс отвечает за выработку сразу нескольких «гормонов счастья»: эндорфина, дофамина, окситоцина и серотонина.

Женщины Ученые Счастье
23 января 2024, 10:57
ИИ облегчит работу московским специалистам лабораторной службы
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В Москве при Диагностическом центре лабораторных исследований (ДЦЛИ) стартовал пробный проект по внедрению искусственного интеллекта в работу городской службы лабораторной диагностики. Нейросети помогут выявить доброкачественные и злокачественные изменения клеток, сообщили в пресс-службе столичного правительства.

«На сегодняшний день искусственный интеллект уже прошел первый этап обучения и научился распознавать норму, теперь алгоритмы анализируют обезличенные результаты исследований с патологическими изменениями», - уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, такие технологии освободят специалистов от рутинных процессов. Они смогут больше уделять времени сложным случаям, а также распознавать признаки болезни даже, когда она не прямой объект исследования.

Сейчас медики экспериментируют по направлению «жидкостная цитология» - это метод цитологического исследования для диагностики доброкачественных и злокачественных изменений клеток. В перспективе проект охватит и другие сферы. Сервис также могут задействовать в единой информационной системе, позволяющей автоматизировать все этапы проведения цитологических и гистологических исследований.

Последнее десятилетие в Москве активно применяют технологии на базе искусственного интеллекта. Власти поддерживают развитие разработок и внедряют лучшие из них.

Искусственный интеллект Врачи Медицина Москва

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