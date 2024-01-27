Россия подготовилась к борьбе с «болезнью Х»

С пониженным артериальным давлением сталкиваются и молодые, и пожилые россияне. Причины кроются в нескольких факторах: малоподвижном образе жизни, еде и длительном стоянии на ногах. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-кардиолог Ольга Бокерия.

«Ортостатическая гипотензия - это резкое падение артериального давления при вставании из положения сидя или после лежания», - сообщила доктор.

Это состояние может возникать из-за сильного обезвоживания, длительного постельного режима, беременности, при некоторых заболеваниях и даже при приеме отдельных лекарств. Чаще всего этот тип пониженного давления встречается у людей, которые мало двигаются.

Бывает и постпрандиальная гипотензия, когда давление падает спустя час или два после еды. Как правило, от этого страдают пенсионеры, причем с сопутствующими заболеваниями, например, болезнью Паркинсона.

Еще один тип нейрогенной гипотензии - падение давления после долго стояния на ногах. Чаще всего с ним сталкиваются молодые люди и даже дети.

«Это может быть результатом неправильной связи между сердцем и мозгом», - пояснила медик.

Но каждый человек может помочь себе самостоятельно. Для этого достаточно придерживаться нескольких простых правил. В первую очередь важно проверить, не вызывают ли снижение давления лекарства, которые пациент принимает. У мужчин ортостатическую гипотензию зачастую вызывают препараты для лечения аденомы простаты.

Во-вторых, нужно наладить питание: есть небольшими порциями, включить в рацион свежие овощи и фрукты, снизить употребление углеводов. Важно отказаться от алкоголя и пить больше воды. Кроме того, необходимо добавить в свою жизнь физические нагрузки.

«Очень помогает контрастный душ для стимуляции сосудистого тонуса», - добавила кардиолог Бокерия.

В жаркую погоду можно использовать компрессионный трикотаж. Бокерия предупредила - если давление упало резко и до необычно низких показаний, нужно вызывать скорую. Существует вероятность, что у человека началось внутреннее кровотечение или есть риск инфаркта.

Ранее кардиолог Ольга Бокерия рассказала, что прикосновения и объятия благотворно сказываются на самочувствии. Они стимулируют повышение гормона счастья в крови. Эмоциональная поддержка уменьшает риски смерти от сердечно-сосудистых заболеваний, а от прикосновений человек меньше стрессует.