09 марта 2024, 22:07

Роспотребнадзор заявил о высокой готовности России к новым вирусам и инфекциям

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Россия готова к новым инфекционным вызовам, заявили в Роспотребнадзоре. Научное сообщество регулярно обсуждает «болезнь Х», написала пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», - сказано в сообщении.

Для этого в стране работает система «Санитарный щит», создаются новые быстрые, высокотехнологичные тест-системы. «Болезнь Х», о которой предупредил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, регулярно обсуждается научным сообществом, сообщили в Роспотребнадзоре.

В российском ведомстве считают, что эта тема поднимается в СМИ ради выгоды крупных фармкомпаний. Китайский эпидемиолог считает, что пандемию можно предотвратить и на нее можно отреагировать.

Болезни Роспотребнадзор Россия
09 марта 2024, 12:56
Россиянам рассказали, как избавиться от жира на животе
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Американский врач-эндокринолог Элизабет Лоуден назвала способы по снижению массы тела при медленном обмене веществ и по избавлению от жира на животе. Она порекомендовала ускорить метаболизм, сообщило издание Focus.

Лоуден пояснила, что шансы на похудение увеличиваются при правильно подобранной диете.

Людям с медленным обменом веществ необходимо дополнить меню продуктами, которые содержат ненасыщенные жирные кислоты.

В частности, в рационе должны быть авокадо и грецкие орехи. Такие продукты медленно усваиваются, поэтому организм расходует больше энергии на их переваривание. В результате ускоряется метаболизм.

Медик также посоветовала употреблять белки для наращивания мышечной массы.

Ранее врач Юлия Онуфрийчук рассказала, что разгрузочные дни можно устраивать не чаще одного-трех раз в неделю. Она отметила, что их нужно подбирать в индивидуальном порядке, учитывая состояние здоровья.

Питание Диеты Продукты
09 марта 2024, 05:45
Терапевт назвал обследования, обязательные для всех женщин
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Женщинам с 18 лет необходимо каждый год обследоваться у акушера-гинеколога. Об этом заявил терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков в беседе с RT.

Он отметил, что посещать врачей необходимо вне зависимости от самочувствия. Своевременное обследование может выявить новообразование на ранней стадии, что значительно повысит шансы на выздоровление.

«Ежегодное УЗИ позволяет выявить новообразования и начать лечение на ранних стадиях. Такой метод исследования у женщин используется для изучения состояний органов малого таза и молочных желез (до 40 лет). После 40 лет рекомендуется проводить маммографию», - сказал он.

Помимо этого, Рябков призвал женщин старше 21 года ежегодно посещать медучреждения для обследования шейки матки. Рекомендуется также делать скрининг на инфекции.

Ранее онколог Антон Иванов рассказал, что изменение длительности или тяжести менструации могут указывать на раковую опухоль в области матки. Риск развития онкологического заболевания повышается у пациентов, страдающих ожирением.

Исследования Больницы Врачи Женщины Ожирение
08 марта 2024, 04:35
Россиянам рассказали, какие сладости могут оказаться полезными
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Потребление сахара следует сохранить до минимальных порций, лучше всего есть не очень вредную сладкую пищу — горький шоколад, фрукты, мед, сухофрукты, зефир и пастилу. Об этом заявил гастроэнтеролог Парандзем Барегамян в интервью для «Газета.ru».

«Чем меньше сахара в рационе, тем лучше для нашего организма. Дневная норма потребления сахара не должна превышать 10% от общего числа потребленных взрослым человеком калорий. 25-50 граммов или 12 чайных ложек по рекомендациям ВОЗ», - заявил он.

Также специалист отметил, что в ряде продуктов есть скрытый сахар. Среди них: соусы, кетчупы, консервированные овощи, готовые завтраки и мюсли.

Самыми полезными сладостями врач назвал зефир и пастилу. Они содержат пектин, потребление которого снижает уровень плохого холестерина в крови.

Ранее педиатр Марьям Сайфулина призвала родителей более тщательно изучать количество сахара в продуктах, входящих в детский рацион. Если считать в кубиках рафинада, то ванильное мороженое содержит до четырех ложек сахара, а шоколадный батончик - до восьми.

Потребление сахара следует сохранить до минимальных порций, лучше всего есть не очень вредную сладкую пищу - горький шоколад, фрукты, мед, сухофрукты, зефир и пастилу. Об этом заявил гастроэнтеролог Парандзем Барегамян в интервью для «Газета.ru».

Еда Болезни Врачи Продукты
07 марта 2024, 23:22
В России предложили маркировать презервативы
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Перечень медицинских изделий, подлежащих в России обязательной маркировке, может быть расширен. Проект постановления правительства РФ по этому вопросу размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В список, который предложил Минпромторг, могут включить такие изделия, как средства контрацепции, медицинские маски, имплантаты, инкубаторы для новорожденных, аппаратуру для терапии и искусственного дыхания, шприцы, пробирки и салфетки.

Эксперимент предложили провести с 1 сентября 2024 года по 31 августа 2025 года.

Новые ветеринарные правила маркирования и учета животных - крупного и мелкого рогатого скота, свиней, лошадей и птиц - вступили в силу 1 марта во всей России. Меры позволят выявить источники и пути распространения возбудителей болезней и обеспечат безопасность продукции. Уникальные номера, присвоенные животным Россельхознадзором, владельцы должны нанести на бирки, ошейники или электронные метки.

Болезни Животные Правительство РФ

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