Роспотребнадзор заявил о высокой готовности России к новым вирусам и инфекциям

«На сегодняшний день в России готовность к новым инфекционным вызовам находится на высоком уровне», - сказано в сообщении.

Для этого в стране работает система «Санитарный щит», создаются новые быстрые, высокотехнологичные тест-системы. «Болезнь Х», о которой предупредил глава государственного управления по контролю и профилактике заболеваний КНР Ван Хэшэн, регулярно обсуждается научным сообществом, сообщили в Роспотребнадзоре.

В российском ведомстве считают, что эта тема поднимается в СМИ ради выгоды крупных фармкомпаний. Китайский эпидемиолог считает, что пандемию можно предотвратить и на нее можно отреагировать.