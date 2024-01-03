03 января 2024, 03:59

Роспотребнадзор зафиксировал случаи кори в Амурской области

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Двое человек городе Благовещенск Амурской области заболели корью. Такую информацию предоставило региональное управление Роспотребнадзора, сообщили «Известия».

«В настоящее время Управлением Роспотребнадзора проводятся мероприятия по недопущению распространения очага кори», - сообщило ведомство.

Врачи изучают состояние людей, которые контактировали с заболевшими. Во всех больницах Приамурья есть вакцины и иммуноглобулин для недопущения распространения заболевания. Специалисты Роспотребнадзора обратились ко всем россиянам, призвав их не выходить из дома при первых же признаках кори.

Это заболевание имеет большое количество негативных последствий, которые иногда приводят к летальному исходу. Например, корь провоцирует слепоту и глухоту, рассеянный склероз, воздействует на почки и мозг, сообщил сайт Piter TV.

По данным иммунолога Зои Скорпилевой, чаще всего корь в Россию завозят мигранты из Таджикистана, Казахстана и Турции. Самыми пострадавшими от этого заболевания российскими регионами стали Дагестан и Чечня.

Больницы Мигранты Врачи Роспотребнадзор Россия Вакцинация
03 января 2024, 03:15
Врач рассказал, можно ли нагревать мед
Freepik
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Мед теряет ряд полезных свойств при нагревании. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал диетолог, врач-нутригенетик Андрей Золотарев.

Засахарившийся мед нравится не всем, поэтому многие предпочитают нагревать лакомство, чтобы вернуть ему текучесть.

«В этот момент меняется кристаллическая решетка, молекулярная структура меда. Он опять становится жидким и больше не засахаривается», - объяснил врач.

Золотарев напомнил, что мед обладает сотнями полезных свойств, но при нагревании часть из них теряется.

«В меде есть определенное количество ферментов, которые разрушаются при нагревании. Также в нем есть витамины, которые боятся температурной обработки», - предупредил он.

Популярное мнение о токсичности меда после нагревания не соответствует действительности. Диетолог также рекомендовал не греть лакомство в микроволновке или на водяной бане.

Ранее фитотерапевт Нина Соколова рассказала, что выздоровление при простуде помогут ускорить горячий чай, мед и острый перец.

Еда Продукты
03 января 2024, 02:37
Врач рассказал, сколько можно давать детям конфет в день
РИА «Новости»
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Переизбыток сладкого может привести к ослаблению детского иммунитета, поэтому стоит ограничиться тремя конфетами, чтобы не нанести вреда здоровью. Об этом рассказала «Известиям» врач-эксперт Лаборатории «Гемотест», врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

По словам специалиста, избыток сахара негативно сказывается на самочувствии и поведении детей. В день им можно съедать не больше шести чайных ложек этого продукта - это меньше 30 граммов.

Врач добавила, что 100 граммов конфет в среднем содержит 70 граммов сахара, поэтому две или три штучки не навредят детскому здоровью. При этом детям до двух лет их лучше вообще не давать.

«Вреден не любой сахар сам по себе. Природный сахар содержится во всех фруктах и ягодах, овощах и даже зелени. Это важный компонент здорового рациона», - добавила Кашух.

Она посоветовала ограничить употребление только добавленного сахара, содержащегося в конфетах, выпечке, десертах, соках и даже в колбасе.

Ранее врачи определили три самых полезных фрукта для укрепления здоровья в зимний период. Это гранат, хурма и мандарины, причем последние помогают удерживать вес.

Еда Дети Питание Врачи
02 января 2024, 23:17
Нарколог рассказал, за сколько времени алкоголь выводится из организма
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Время вывода алкоголя из организма зависит не от его крепости, а от количества выпитого. Например, в пол-литровой бутылке пива крепостью 4% содержатся 20 граммов спирта. У взрослого мужчины до 60 лет при весе 100 килограммов такое количество алкоголя выводится из организма за полтора часа, рассказал нарколог Даниил Петров в интервью «Газете.Ru».

Около 100 миллилитров крепкого алкоголя выветрятся из организма максимум за 12 часов. Одна кружка пива - за два часа.

У женщин этот процесс проходит дольше, потому что в их организме больше воды. То же касается диабетиков и людей с ожирением и болезнями печени. Пол-литра водки выветрится из организма мужчины весом 100 килограммов максимум за 19 часов, а у женщины - не менее чем за 21 час.

Чтобы не мучиться похмельем , стоит запастись специальными напитки. Рассол - не единственное и не самое полезное средство, которое спасает от алкогольных последствий.

Психолог рассказал, что восстановить режим после новогодних праздников поможет отказ от алкоголя, жирной пищи и дневного сна. Он посоветовал другие виды отдыха - катание на ватрушках, скандинавскую ходьбы и лыжи, сообщило издание Piter TV.

Праздники Болезни Алкоголь Женщины Мужчины Пиво
02 января 2024, 18:22
Терапевт назвал лучшие напитки от похмелья
Unsplash
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Утро после бурного праздника может быть непростым из-за неизбежного переедания, употребления алкоголя и сбоя биоритмов из-за позднего отхода ко сну. Врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской КБ Тимур Асанов рассказал, какой напиток поможет облегчить послепраздничное состояние.

Прежде всего утром нужно воздержаться от алкоголя, ведь тем самым усилится нагрузка на организм, что приведет к дополнительному обезвоживанию и усилит похмелье.

«Однако можно себе приготовить простой и вкусный коктейль, который поможет провести день продуктивно. В стакан свежевыжатого апельсинового сока добавьте пару столовых ложек меда, размешайте в блендере и пейте охлажденным. Можно добавить немного цедры лимона. Коктейль прекрасно бодрит в совокупности контрастным душем», - рассказал эксперт.

Также есть другие рецепты живительных утренних эликсиров, но некоторые из их компонентов Асанов назвал спорными.

«Например, некоторые смешивают в блендере очищенный свежий огурец и стакан низкокалорийного кефира, добавив 1-2 дольки чеснока. Однако он может оказать раздражающее воздействие на слизистую желудка, вызвав изжогу», - пояснил он.

Кофе также не является лучшим напитком для новогоднего утра. Этот напиток повышает давление, а значит головная боль будет еще сильнее. Аналогичным действием обладает крепкий чай. Лучше выпить зеленый чай или каркаде.

«Рассол приносит облегчение, но в нем содержится уксусная кислота, которая и без того имеется в крови после переработки спиртного, поэтому лучше не нагружать и без того уставшую печень», - добавил терапевт.

Квас при похмелье лучше пить только домашний, сделанный путем брожения хлебных сухарей, без дополнительных ароматизаторов.

Телеведущая и врач Елена Малышев а ранее рассказала, что эффективно справиться с похмельем помогут сушеные петрушка, помидоры или бананы.

Еда Алкоголь Новый год

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