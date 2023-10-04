Роспотребнадзор впервые выявил новый штамм COVID «эрис» в Красноярске
В Красноярске впервые зарегистрировали новый штамм COVID-19 под названием «эрис». Об этом сообщил глава управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.
«В нашем регионе впервые зафиксирована циркуляция штамма EG.5 („эрис“)», - заявил он.
По его словам, новый штамм не внесет изменений в тяжесть протекания заболевания ковидом. Горяев добавил, что Роспотребнадзор регулярно проводит мониторинг циркуляции вирусов гриппа и штаммов COVID-19.
Ранее заведующая лабораторией экспериментальной вирусологии НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАН Ирина Ленева посоветовала россиянам принимать противовирусные препараты для профилактики сезонных болезней. По ее словам, прием лекарств с умифеновиром способствует более легкому протеканию респираторных инфекций - гриппа, ОРВИ и коронавируса. Ленева порекомендовала перед приемом препарата проконсультироваться с врачом и прочитать инструкцию.