01 июня 2024, 17:27

Роспотребнадзор сообщил о снижении показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией

РИА «Новости»
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Наибольшее число случаев заболеваемости ВИЧ в России зафиксировали в некоторых регионах Сибири, Урала и Приволжья. Об этом сообщил Роспотребнадзор в докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2023 году».

По данным ведомства, показатель заболеваемости ВИЧ в прошлом году составил 40,04 на 100 тысяч населения, снизившись на 7,5% по сравнению с 2022 годом.

В докладе отметили, что за последние годы болезнь выявляют среди населения наиболее активного и трудоспособного возраста. Согласно статистике Роспотребнадзора, в 2023 году диагноз ВИЧ ставили в основном людям в возрасте 30-39 лет (35,3%) и 40-49 лет (33,6%). В документе добавили, что доля молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась и составила 0,7%.

Ранее врач-косметолог прокомментировала случаи заражения ВИЧ из-за процедуры плазмолифтинга. Она рассказала, что этой методике уже много лет, и чем-то заразиться из-за нее можно только в случаях, когда специалист нарушал правила работы.

Статистика Урал Молодежь Роспотребнадзор Россия
31 мая 2024, 07:29
Данные ВОЗ по заболеваемости корью назвали некорректными
Freepik
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Роспотребнадзор заподозрил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) в предвзятости к России в вопросе учета заболеваемости кори. Сомнения вызывают и данные о заболеваемости в странах Евросоюза.

В Роспотребнадзоре отметили, что в последние полтора года эпидситуация по кори стала неблагополучной в мире в целом. ВОЗ отчиталась о том, что в 2023 году зафиксировали более 321,5 тысячи случаев заболевания. В Европе наблюдается наплыв беженцев с Украины, многие из которых не привиты, поскольку в стране десятилетиями наблюдались проблемы с вакцинацией против управляемых инфекций. Мигранты остаются основными источниками инфекции, однако заболевания среди беженцев и трудовых мигрантов не включаются в статистику.

«Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание. <…> В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него», - процитировало сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается также, что в России по каждому случаю кори проводят противоэпидемические мероприятия и при необходимости переводят учащихся в дистанционный режим занятий. Ежегодно для контроля иммунитета у привитых обследуют свыше 60 тысяч человек в разных возрастных группах. Россия - одна из немногих стран, проводящих иммунизацию мигрантов. Все это позволило стабилизировать эпидситуацию по кори - в марте 2024 года отмечался «пик циклического подъема» заболеваемости, однако с апреля она пошла на спад, заключили в Роспотребнадзоре.

Подробно о кори и ее профилактике 360.ru писал ранее.

Болезни Роспотребнадзор Россия
30 мая 2024, 11:29
Несут смерть. «Клещи-монстры» добрались до Европы
РИА «Новости»
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В Европе появились опасные «клещи-монстры». Это кровососущие клещи рода Hyalomma, которые могут быть переносчиком конго-крымской геморрагической лихорадки, сообщила газета Sun со ссылкой на исследования ученых.

«Есть опасения, что кровососущие паразиты, переносящие смертельную болезнь, продвигаются по Европе», - указано в материале.

Изначально крупные и агрессивные клещи обитали на территориях с тропическим климатом, в том числе в Африке и Юго-Восточной Азии. В Европе десятилетиями они «оставались в тени». Но теперь паразиты распространились в Испании, на Балеарских островах и в южной Италии - их перенесли дикие животные.

«Кровососущие паразиты в четыре раза крупнее обычных клещей», - отметили авторы статьи.

Они более агрессивные, лучше переносят холод и «охотятся» на своих жертв. Они выжидают, пока пройдет животное или человек, прежде чем прыгнуть на его кожу. Опасные клещи сейчас присутствуют в популярных локациях для отдыха в Британии. Недавно паразитов заметили в Германии и Швеции.

«Этой весной было обнаружено, что они распространились на восемь районов северо-восточного региона Каталонии», - добавили журналисты.

Польские эксперты в области здравоохранения предупредили своих граждан, что паукообразные-переносчики вируса могут вскоре достичь границ страны.

Даже обычные клещи могут быть переносчиками опасных заболеваний. Одно из них - клещевой энцефалит , который может протекать даже бессимптомно. Инфекция поражает центральную нервную систему, при тяжелом течении есть риск инвалидности или смерти.

Германия Отдых Болезни Европа Ученые Животные
30 мая 2024, 10:41
Трехлетнему ребенку, затолкавшему в глаз бусину, спасли зрение в Бурятии
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В Бурятии трехлетняя девочка затолкала бусину в глаз. Врачам удалось спасти зрение ребенку, сообщили в пресс-службе ГАУЗ «Детская Республиканская Клиническая Больница» Минздрава Республики Бурятия.

Родители привезли ребенка в больницу, объяснив, что дочка играла дома с бусами. Внезапно она порвала нитку и стала перебирать рассыпавшиеся бусинки, одну из них девочка затолкала себе в глаз. От боли ребенок заплакал, ей сразу же вызвали скорую.

Мама пострадавшей рассказала, что в приемном отделении ДРКБ врач-офтальмолог заявила, что впервые такое видит за всю свою долгую практику.

«Можно было ожидать, что дочка затолкает бусину в нос или в ухо, но как можно было поместить бусину в конъюнктивальный мешок, придется только догадываться», - сказала медик.

Благодаря профессионализму врачей инородное тело достали из глаза ребенка без ущерба зрению. Девочку еще какое-то время наблюдали медики, а после выписали домой.

Ранее в Люберцах врачи спасли 13-летнюю девочку с двумя кистами яичников. Пациентку прооперировали, сохранив репродуктивную функцию.

Дети Врачи Бурятия
29 мая 2024, 13:14
Роспотребнадзор назвал пять продуктов для здорового пищеварения
Unsplash
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Йогурт и топинамбур вошли в топ-5 лучших продуктов для пищеварения. Об этом сообщили в рамках проекта «Здоровое питание» от Роспотребнадзора.

Наладить пищеварение можно не только с помощью лекарств, но и при помощи продуктов. Одним из лучших корнеплодов в этом плане является свекла. В ее составе содержатся бетаин и бетанин - важные липотропные соединения. Они участвуют в жировом обмене и помогают работать клеткам печени. Также овощ является хорошим антисептиком и облегчает передвижение пищи по пищеварительному тракту.

Вторым в списке ценных продуктов идет йогурт. В нем самое полезное - живые бактерии, которые могут сдерживать рост вредоносных бактерий. Они же стабилизируют работу кишечника и поддерживают кислотность, необходимую для пищеварения.

Имбирь очень ценится за эфирные масла, которые стимулируют выделение желчи и обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Также в корневище есть повышающие активность ферментов вещества. Они помогают эффективнее переваривать тяжелую пищу.

Овсянка считается одной из полезнейших круп. В ней содержится около 12% белка и 65% углеводов. Также в овсянке присутствуют витамин E и бета-глюканы, которые помогают бороться с вредными свойствами жирной пищи и снижают уровень холестерина.

Последний по списку, но не по значимости, идет топинамбур. Его клубни содержат много важных элементов. Топинамбур хорошо стимулирует обмен веществ и выделение желчи. Он может избавить от изжоги и очищает внутреннюю поверхность кишечника. Специалисты Роспотребнадзора отметили, что в день можно употреблять около 100 граммов сырых клубней «земляной груши» в любом виде.

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