Роспотребнадзор сообщил о снижении показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией

По данным ведомства, показатель заболеваемости ВИЧ в прошлом году составил 40,04 на 100 тысяч населения, снизившись на 7,5% по сравнению с 2022 годом.

В докладе отметили, что за последние годы болезнь выявляют среди населения наиболее активного и трудоспособного возраста. Согласно статистике Роспотребнадзора, в 2023 году диагноз ВИЧ ставили в основном людям в возрасте 30-39 лет (35,3%) и 40-49 лет (33,6%). В документе добавили, что доля молодежи в возрасте 15-20 лет снизилась и составила 0,7%.

Ранее врач-косметолог прокомментировала случаи заражения ВИЧ из-за процедуры плазмолифтинга. Она рассказала, что этой методике уже много лет, и чем-то заразиться из-за нее можно только в случаях, когда специалист нарушал правила работы.