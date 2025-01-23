Роспотребнадзор предупредил о раннем начале сезона клещей

Подобная ситуация, по данным ведомства, уже складывалась 11 лет назад. Тогда клещи начали распространяться с середины марта, хотя обычно появляются только в апреле.

Специалисты посоветовали при походах в леса или парки использовать закрытую одежду, которая не позволит клещам проникнуть к коже, и репелленты.

Ранее научный сотрудник МГУ имени Ломоносова, биолог Вадим Марьинский поделился советами, как не стать жертвой клещей.

Ученый рекомендовал не устраивать пикники и привалы на прошлогодней траве в тех местах леса, где нет снега. Он объяснил, что для клещей ключевое значение имеют температура и влажность почвы в том месте, где они обитают.