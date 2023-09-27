Роспотребнадзор не увидел оснований для введения масочного режима в России

27 сентября 2023, 10:48
РИА «Новости»
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На сегодня оснований для введения масочного режима в России нет, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, нет необходимости и для принятия каких-то других ограничений, сообщило РИА «Новости».

«Уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», - подчеркнула она.

Днем ранее Telegram-канал «Стопкоронавирус» сообщил о росте числа госпитализаций в 47 регионах страны. Причем в 16 субъектах показатели оказались выше, чем в среднем по России.

Увеличение заболеваемости ковидом отметили в 74 регионах.

Ранее стало известно о решении ввести масочный режим в Доме правительства из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

В Роспотребнадзоре тогда пояснили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.

Обязательный масочный режим в стране вводили в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В минувшего году его стали постепенно отменять. Вместе с тем в декабре 2022-го в ряде регионов вновь ввели ношение масок в общественных местах на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Роспотребнадзор Коронавирус в России и в мире
Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
23 октября 2023, 04:22
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Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.

Еда Болезни Врачи Продукты
Стала известна самая полезная диета для людей старше 55 лет
23 октября 2023, 00:22
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Средиземноморская диета в сочетании с физическими нагрузками положительно влияет на здоровье людей старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом. Исследование провели ученые из университетской больницы Сон Эспас, работу опубликовали JAMA Network Open.

Особенность средиземноморской диеты заключается в преобладании растительной пищи и полезных жиров их масел, орехов и рыбы. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, страдающих ожирением с признаками метаболического синдрома старше 55 лет. Синдром характерен для старшего возраста и проявляется гипертонией, повышенным уровнем сахара в крови.

Выяснилось, что средиземноморская диета и упражнения помогли снизить жировую массу тела, в том числе массу висцерального жира, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств метаболизма. Ученые считают, что такая диета позволяет улучшить состав тела.

Лучшей системой питания в современном мире можно назвать средиземноморскую диету, богатую большим количество рыбы и овощей, подтвердила врач-диетолог Наталья Егоренкова. Такой рацион поможет не только сбросить вес, но и поддержать здоровье всего организма.

Исследования Болезни Врачи Ученые Диеты
Врач-гастроэнтеролог назвала самые полезные для кишечника продукты
22 октября 2023, 02:19
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Кокосы и мята способствуют улучшению пищеварения. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в беседе с «МедикФорум».

По ее словам, ключевая часть пищеварения происходит в кишечнике. Именно там содержится 70% клеток, вырабатывающих необходимые антитела. Живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и создают витамины, необходимые человеческому организму. По этой причине важно следить за здоровьем ЖКТ.

Алисова отметила, что наиболее полезными продуктами для кишечника являются кокосы, мята и ягоды. Включение их в рацион позволит предотвратить нарушение обмена веществ и защитит от запоров, вздутия живота и рака толстой кишки.

«Кокосы помогают усваивать питательные вещества и, как показали исследования, особенно полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него. Мята обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальной для облегчения синдрома раздраженного кишечника», - заявила эксперт.

Гастроэнтеролог объяснила, что ягоды являются одними из самых важных продуктов для здоровья ЖКТ. В одной чашке содержится около восьми граммов клетчатки. Это примерно четвертая часть ежедневной потребности в этом компоненте.

Ранее врач-нутрициолог Валентина Куснуева заявила, что мята ускоряет метаболизм и способствует похудению. Помимо этого продукт помогает улучшить настроение и избавиться от головной боли.

Еда Болезни Врачи Продукты
Россиянам объяснили зависимость инсультов и инфарктов от магнитных бурь
21 октября 2023, 23:44
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Магнитные бури могут существенно повлиять на здоровье человека. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

Она отметила, что природные явления оказывают действия на нервную систему, а метеочувительность относят к проблемам с вегетативной нервной системой.

«Метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые влияют на вегетативную нервную систему», - заявила эксперт.

По словам специалиста, даже здоровый человек во время солнечных затмений или геомагнитных бурь может ощутить повышенную тревожность, необъяснимый стресс, острую чувствительность к боли и другим внешним факторам. Также перемены геомагнитного поля отражаются на тонусе сосудистой стенки и свертываемости крови.

«Они способны замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление», - сказала невролог.

По этой причине во время геомагнитной бури особенно чувствительные граждане жалуются на пониженное или повышенное артериальное давление, головную боль, головокружения, неприятные ощущения в глазах и суставах.

«Подсчитано, что приблизительно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период геомагнитных бурь», - сказала Демьяновская.

Ранее врач-психиатр Пушкинской больницы Елена Солодилова рассказала, как бороться с тревожностью. По ее словам, важно тренировать позитивное мышление и внимательно относиться к своим эмоциям и чувствам.

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