Роспотребнадзор не увидел оснований для введения масочного режима в России
На сегодня оснований для введения масочного режима в России нет, заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, нет необходимости и для принятия каких-то других ограничений, сообщило РИА «Новости».
«Уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», - подчеркнула она.
Днем ранее Telegram-канал «Стопкоронавирус» сообщил о росте числа госпитализаций в 47 регионах страны. Причем в 16 субъектах показатели оказались выше, чем в среднем по России.
Увеличение заболеваемости ковидом отметили в 74 регионах.
Ранее стало известно о решении ввести масочный режим в Доме правительства из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.
В Роспотребнадзоре тогда пояснили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.
Обязательный масочный режим в стране вводили в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В минувшего году его стали постепенно отменять. Вместе с тем в декабре 2022-го в ряде регионов вновь ввели ношение масок в общественных местах на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.