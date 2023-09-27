Роспотребнадзор не увидел оснований для введения масочного режима в России

Читайте нас в:

«Уровни заболеваемости и структура тяжести такова, что сегодня оснований для введения масочного режима тотально в целом в стране нет», - подчеркнула она.

Днем ранее Telegram-канал «Стопкоронавирус» сообщил о росте числа госпитализаций в 47 регионах страны. Причем в 16 субъектах показатели оказались выше, чем в среднем по России.

Увеличение заболеваемости ковидом отметили в 74 регионах.

Ранее стало известно о решении ввести масочный режим в Доме правительства из-за сезонного роста заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19.

В Роспотребнадзоре тогда пояснили, что в учреждениях могут вводить ограничения локального характера на определенный период.

Обязательный масочный режим в стране вводили в 2020 году из-за роста заболеваемости COVID-19. В минувшего году его стали постепенно отменять. Вместе с тем в декабре 2022-го в ряде регионов вновь ввели ношение масок в общественных местах на фоне роста заболеваемости гриппом и ОРВИ.