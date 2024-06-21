Роспотребнадзор назвал самые полезные фрукты июня

В ведомстве уточнили, что персики богаты цинком и магнием, которые необходимы для профилактики болезней нервной системы. Также в них содержится витамин Е, улучшающие работу кровеносной системы.

Абрикосы содержат много калия, который позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А высокая концентрация витамина А полезна для кожи и зрения.

В Роспотребназдоре напомнили, что нектарин - это не гибрид персика и сливы, а отдельный подвид персика, который изначально возник в результате мутации, а потом селекционеры его закрепили. Этот фрукт богат калием и витаминами А и С.

Специалисты порекомендовали чаще употреблять эти фрукты в июне, добавлять их к молочным продуктам, а также сыру и мясу. Но есть и ограничения. Персики, абрикосы и нектарины не стоит употреблять при аллергии, сахарном диабете и заболеваниях желудка.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественное мороженое.

Персики, абрикосы и нектарины - самые полезные фрукты июня, которые обязательно стоит включить в рацион. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем проекте «Здоровое питание».