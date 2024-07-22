Роспотребнадзор назвал полезные для мозга продукты

Не секрет, что мозг отвечает за работу всего организма. Роспотребнадзор в рамках проекта «Здоровое питание» опубликовал список из пяти продуктов , которые способны наиболее эффективно поддержать его работу.

Первой в списке оказалась жирная рыба, в которой много полиненасыщенных жирных кислот омега-3. Они полезны не только для мозга, но и для сосудов - омега-3 нормализует артериальное давление и улучшает обмен веществ.

Немало таких кислот и в растительных маслах, например, в льняном. Роспотребнадзор рекомендовал хранить его в холодном месте, чтобы оно не начало горчить.

Содержится омега-3 и в грецких орехах. Кроме того, из них можно получить полезные для организма мелатонин и магний, а также витамин Е.

Также авторы статьи рекомендовали есть шоколад - но не любой, а с содержанием какао не менее 55%. Вещества, содержащиеся в зернах какао, улучшают работу кровеносных сосудов.

Кроме того, Роспотребнадзор рекомендовал съедать по два яйца в день. В них много витаминов группы B, улучшающих память и концентрацию.

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