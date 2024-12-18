18 декабря 2024, 01:26

Роспотребнадзор изучит вспышку болезни с неконтролируемой дрожью в Уганде

РИА «Новости»
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В Уганде произошла вспышка неизвестной болезни, одним из симптомов которой стала неконтролируемая дрожь. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что служба взяла ситуацию на контроль.

«Роспотребнадзор в рамках действующих документов о сотрудничестве с Минздравом Уганды находится в постоянном контакте с партнерами для получения подтверждения о вспышке болезни. Ситуация взята на контроль», - сообщили санитарные врачи.

Специалисты насчитали около 300 инфицированных, из них большинство - женского пола. Главным симптомом болезни стала неконтролируемая дрожь. Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила о наличии лабораторной базы, квалифицированных специалистов и референс-центров для контроля над ее возможным распространением. Информация обо всех подозрительных случаях оперативно поступит врачам.

Другой неизученный вирус распространился в Демократической Республике Конго. Инфицированные пожаловались на покраснение глаз и головную боль.

В Уганде произошла вспышка неизвестной болезни, одним из симптомов которой стала неконтролируемая дрожь.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что служба взяла ситуацию на контроль.

Африка Болезни Роспотребнадзор Медицина
18 декабря 2024, 00:10
Россиянам посоветовали замедляющую опьянение закуску
Freepik
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Иммунолог Андрей Продеус назвал закуску, которая замедляет алкогольное опьянение. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале он посоветовал за праздничным столом есть больше цитрусовых.

По словам врача, эффект от спиртного значительно снизят цитрусовые, благодаря содержащейся в них лимонной кислоте. Он напомнил, что во время употребления алкоголя выделяется вещество ацетальдегид.

«Лимонная кислота его блокирует ацетальдегид и помогает ему расщепляться», - объяснил Продеус.

Врач Елена Малышева добавила, что, несмотря на подобные меры, опьянение будет сильным, если человек переборщит со спиртным. В таких случаях печень не будет успевать его перерабатывать.

Психиатр-нарколог Марина Калюжная ранее рекомендовала после новогодней ночи начать день с завтрака. По ее словам, благодаря легкому овощному супу стабилизуется уровень сахара и самочувствие сразу улучшиться.

Первый канал Елена Малышева Врачи Алкоголь
17 декабря 2024, 22:44
Мужчина вытерся полотенцем в спортзале и подхватил хламидиоз
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Мужчина после тренировки вытер глаз полотенцем, лежащим на скамейке в качалке, и заразился хламидиозом. Об этом доктор из Сиднея Зак Тернер рассказала изданию nypost.com.

Она посоветовала любителям спорта не оставлять свою одежду и полотенце во влажных местах, потому что именно они являются рассадниками бактерий. Также Тернер напомнила об обязательном правиле - мыть руки после тренировки.

Также врач рассказала о рисках использования грязного спортивного инвентаря. Она отметила, что тренажерные залы могут быть рассадником бактерий и грибков, но в основном тех, которые вызывают кожные инфекции. Поэтому важно протирать оборудование перед использованием.

Акушер-гинеколог Елена Близнюк ранее назвала тянущую боль внизу живота одним из главных симптомов инфекционного заболевания у женщин, вызванного бактериями хламидиями. Она отметила, что у 65% представительниц слабого пола хламидиоз протекает бессимптомно.

Спортсмены Одежда Правила
16 декабря 2024, 04:14
Врач назвал новогоднее блюдо, которое сделает утро 1 января приятнее
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В холодце содержится множество веществ, которые помогают организму оставаться крепким, упругим и здоровым. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников. По его словам, это блюдо, которое стало неотъемлемой частью новогоднего стола большинства россиян, не только вкусное, но и полезное.

Как рассказал специалист, наибольшую пользу в холодце несет в себе коллаген - белок, входящий в состав сухожилий, хрящей и костей, из которых готовят блюдо.

«Длительная варка делает его [коллаген] более биодоступным, поэтому блюдо действительно позитивно влияет на плотность наших костей и упругость кожи», - отметил он.

Кроме этого, по словам врача, холодец содержит множество витаминов и микроэлементов. Витамин А укрепляет иммунную систему. Витамины группы В и полиненасыщенные жирные кислоты благоприятно сказываются на работе нервной системы. Также в холодце содержится железо, фосфор, магний, и другие важные микроэлементы.

Тяжельников добавил, что вязкий бульон, из которого готовят холодец, обволакивая стенки желудка, замедляет всасывание алкоголя, а содержащаяся в блюде аминокислота глицин, помимо стимуляции клеток головного мозга, помогает нейтрализовать токсины при расщеплении алкоголя.

«Поэтому в новогоднем меню эта закуска очень уместна», - заключил врач.

Чтобы в новогоднюю ночь не переесть , доцент кафедры диетологии Университета Росбиотех Анастасия Лебедева посоветовала россиянам сделать легкий перекус перед основным застольем. Эксперт также порекомендовала поставить на стол побольше салатов с зеленью и овощами, а основным сделать рыбное блюдо.

Еда Праздники Здравоохранение Врачи Алкоголь Новый год
15 декабря 2024, 04:09
Стало известно, кто сможет поучаствовать в исследовании онковакцины
РИА «Новости»
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В ближайшее время на базе НМИЦ радиологии начнутся клинические исследования онковакцины на мРНК-платформе. Принять участие в проверке препарата смогут пациенты с подтвержденным диагнозом, сообщил в своем Telegram-канале внештатный онколог Минздрава России Андрей Каприн.

По словам врача, исследование направлено на изучение безопасности, переносимости, а также фармакокинетики препарата, созданного на основе энтеровирусов.

Поучаствовать в исследовании смогут пациенты обоих полов в возрасте 18-75 лет с подтвержденным диагнозом солидной опухоли, для которых хирургическое вмешательство и прочие методы лечения уже невозможны. Еще одним условием участия станет общее состояние здоровья по шкале ECOG, которое должно составлять 0-2. При этом с момента последнего лечения должно пройти не менее двух недель, уточнил Каприн.

«Этот препарат - долгожданная надежда для пациентов, столкнувшихся с серьезными вызовами в лечении солидных опухолей», - написал онколог.

Ранее Каприн рассказал, что создание такой онковакцины под каждого пациента будет стоить государству около 300 тысяч рублей. При этом для пациентов она будет бесплатной.

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