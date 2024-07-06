Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России

В сезон ягод и фруктов хочется наестся их «с запасом». Но, несмотря на всю пользу этих продуктов, переедать их не стоит. Врач гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко рассказала РИА «Новости», сколько черешни и абрикосов можно съесть за день.

«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов - то три-четыре абрикоса», - сказала врач.

Медик указала на пользу черешни: в ней содержатся витамины группы В, а также витамин С. Эти ягоды содержат натуральный сахар, поэтому являются хорошим источником энергии. Кроме этого, черешня содержит мелатонин - гормон, который отвечает за регуляцию сна.

Абрикосы также богаты витаминами и полезными микро- и макроэлементами. А еще они быстро насыщают и утоляют жажду.

Ранее врач-диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала безопасную порцию клубники. По ее словам, в день нужно съедать не более 300 граммов этих ягод. А диетолог Юлия Москвичева посоветовала есть клубнику и черешню тем, кто хочет похудеть.

В сезон ягод и фруктов хочется наестся их «с запасом». Но, несмотря на всю пользу этих продуктов, переедать их не стоит. Врач гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко рассказала РИА «Новости» , сколько черешни и абрикосов можно съесть за день.