06 июля 2024, 14:35

Роспотребнадзор исключил риски распространения чумы в России

РИА «Новости»
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В России исключены риски распространения чумы, Роспотребнадзор проводит необходимую работу по предотвращению случаев завоза болезни на территории страны. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Роспотребнадзор проводит регулярную масштабную работу по предотвращению случаев завоза чумы на территорию страны, а также ведет мониторинг активности природных очагов чумы», - отметили в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что ежегодно в мире регистрируют сотни случаев опасных заболеваний. Зоны риска составляют США, Азия и Африка. Для профилактики распространения инфекции действует программа сотрудничества с Таджикистаном, Узбекистаном, Монголией, Киргизией, Китаем и Казахстаном.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России достаточно запасов вакцин против чумы Обеспечена стабильная эпидемиологическая ситуация, зарегистрированы тест-системы и диагностические препараты.

Ранее случай туберкулеза зафиксировали на факультете фундаментальной медицины МГУ в Москве.

Роспотребнадзор Медицина
06 июля 2024, 03:26
Названы продукты, способствующие омоложению мозга
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Определенные продукты могут помочь омолодить мозг и сохранить его здоровье. Об этом рассказал психиатр и нейробиолог из Гарварда Ума Найду в интервью CNBC.

По словам врача, сохранить здоровье мозга помогут три типа нейропротекторных питательных веществ: антиоксиданты, витамины группы B и полиненасыщенные жирные кислоты.

«Если вы едите яйца, обязательно добавьте куркуму с щепоткой черного перца, чтобы оптимизировать воздействие на здоровье мозга», - уточнил медик.

Найду добавил, что жирными кислотами омега-3 богата рыба: анчоусы, сардины и лосось. Поэтому употреблять ее стоит как минимум два раза в неделю.

Кроме того, омега-3 в большом количестве содержатся в семенах чиа и кунжута, грецких орехах и льняном семени.

Ранее врач рассказала, как пища влияет на эмоциональное состояние человека. По словам эндокринолога Зухры Павловой, избыток жирной пище в рационе повышает тревожность. Кроме того, она разрушает кишечные бактерии и фактически переворачивает работу кишечника.

Еда Врачи Интервью Продукты
05 июля 2024, 04:18
Врач рассказал, сколько черешни и абрикосов можно съесть за день
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В сезон ягод и фруктов хочется наестся их «с запасом». Но, несмотря на всю пользу этих продуктов, переедать их не стоит. Врач гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко рассказала РИА «Новости», сколько черешни и абрикосов можно съесть за день.

«Черешни, я думаю, граммов 200-300. Если фруктов - то три-четыре абрикоса», - сказала врач.

Медик указала на пользу черешни: в ней содержатся витамины группы В, а также витамин С. Эти ягоды содержат натуральный сахар, поэтому являются хорошим источником энергии. Кроме этого, черешня содержит мелатонин - гормон, который отвечает за регуляцию сна.

Абрикосы также богаты витаминами и полезными микро- и макроэлементами. А еще они быстро насыщают и утоляют жажду.

Ранее врач-диетолог департамента здравоохранения Антонина Стародубова назвала безопасную порцию клубники. По ее словам, в день нужно съедать не более 300 граммов этих ягод. А диетолог Юлия Москвичева посоветовала есть клубнику и черешню тем, кто хочет похудеть.

В сезон ягод и фруктов хочется наестся их «с запасом». Но, несмотря на всю пользу этих продуктов, переедать их не стоит. Врач гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Светлана Ильяшенко рассказала РИА «Новости» , сколько черешни и абрикосов можно съесть за день.

Еда Больницы Врачи Продукты
05 июля 2024, 02:49
«Отказ от сахара не спасает». Врачи назвали опасные для печени продукты
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Переизбыток сахара плохо влияет на печень. Но врачи из медицинского центра Университета Раша назвали и другие, не менее опасные для этого органа продукты. Об этом написал греческий портал Pronews.

Для здоровья печени и всего организма врачи рекомендуют соблюдать здоровую, сбалансированную диету. В частности, обогатить рацион противовоспалительными продуктами, богатыми антиоксидантами, например, овощами и зеленью.

Белок врачи рекомендуют получать из птицы и рыбы. Кроме того, стоит употреблять растительный белок, содержащийся в таких продуктах как чечевица, горох, орехи и сыр тофу. Для здоровья печени врачи порекомендовали отказаться от сладкого, чрезмерно жирного и соленого.

«Если, например, регулярно есть бургеры или бекон, то отказ от сахара печень не спасет <…> Такая еда вызывает воспаление и способствует накоплению жира в органе», - объяснили медики.

Ранее врач-диетолог Наталья Лазуренко рассказала, от какой еды лучше отказаться в жаркую погоду.

Еда Врачи Диеты Продукты
04 июля 2024, 18:54
Ученые установили связь между препаратом для похудения и потерей зрения
Unsplash
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Ученые Гарвардского университета провели исследование и установили, что некоторые  популярные препараты для похудения способны вызвать у людей слепоту. Об этом сообщило издание The Guardian.

Исследование опубликовали в журнале JAMA Ophthalmology. Ученые выяснили, что среди людей с сахарным диабетом, которым назначали препарат семаглутид торговых марок Ozempic и Wegovy серьезно увеличивался риск возникновения неартериальной передней ишемической оптической нейропатии.

При этом заболевании происходит закупорка питающих зрительный нерв артерий, что может грозить слепотой из-за нехватки кислорода.

Семаглутид является лекарственным препаратом, который применяют для лечения диабета второго типа. Он воздействует на мозг, создает чувство сытости и снижает аппетит. Благодаря ему люди начинают меньше есть и теряют вес.

Ранее россиянам рассказали о способе утоления жажды без последствий в виде отеков.

Врачи

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