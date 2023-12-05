05 декабря 2023, 09:20

Резкий рост заболеваемости коклюшем выявили в Екатеринбурге

РИА «Новости»
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Вспышка заболеваемости коклюшем произошла в Свердловской области. В одном только Екатеринбурге в ноябре выявили больше 200 случаев заражения, сообщило агентство ЕАН со ссылкой на закрытую статистику горздрава.

Больше всего заболевших приняли поликлиники Орджоникидзевского района - анализы показали 108 случаев заражения коклюшем. В Верх-Исетском районе такой диагноз подтвердили чуть менее сотне пациентов, в Железнодорожном районе зарегистрировали 58 заболевших.

Во втором по величине городе Свердловской области - Березовском - тоже зафиксировали рост заболеваемости. Там подтвердился 81 случай коклюша, из них 39 - у детей. Минздрав и Роспотребнадзор не комментировали информацию журналистов.

В Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем увеличилась в 13,4 раза. Больше 90% инфицированных - дети. Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «360», что болезнь можно диагностировать при помощи специальных тест-систем. Он назвал вакцинацию единственным способом профилактики.

Болезни Екатеринбург Свердловская область
05 декабря 2023, 02:03
Врач рассказал, как избавиться от храпа
Freepik
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Избавиться от храпа возможно, но для этого необходима последовательная работа с остеопатом. Об этом «Газете.Ru» рассказал краниопостуролог Владимир Животов.

Причинами храпа могут стать колебания излишне расслабленной небной занавески, которая отделяет полость рта от носоглотки. Также человек перестает нормально дышать носом при отечности слизистой оболочки воздушных путей. На появление проблемы влияют чрезмерное употребление алкоголя, курение, избыточный вес, искривление носовой перегородки и аллергии.

«Для избавления от храпа нужно убрать препятствия по пути следования нервов, ответственных за работу небной занавески. В результате вернется тонус мышц, а препятствий для воздуха будет меньше», - объяснил остеопат.

Все эти процедуры может только грамотный остеопат, который восстановит правильное положение костей в голове. За счет улучшения циркуляции жидкостей в организме слизистая постепенно вернется к своему нормальному состоянию, резюмировал Животов.

Врач-терапевт «ИНВИТРО-Воронеж» Светлана Куприна ранее рассказала «Известиям» о причинах возникновения бронхита. В 85–90% случаев его развитие вызывают вирусы.

Врачи
04 декабря 2023, 10:39
Более 11 тысяч человек посетили экскурсии в московские больницы
Сайт мэра и правительства Москвы
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Свыше 11 тысяч москвичей приняли участие в открытых экскурсиях в Боткинскую больницу и инфекционную клиническую больницу № 1. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, из-за возросшего интереса даже пришлось увеличить количество мест для записи.

«Мы рады тому, что москвичи так тепло приняли новый проект, и будем продолжать его по мере завершения строительства новых больниц», - рассказала Ракова.

Посетители флагманского и урологического центров Боткинской больницы ознакомились с инновационной цифровой техникой, включая эксклюзивные роботы для хирургических вмешательств Da Vinci, а также современные операционные и диагностические зоны. Посетители примерили медицинскую одежду, сфотографировались в фотозоне, увидели тренировки докторов на тренажерах и даже сами попробовали выполнить хирургические манипуляции.

Во время тура по инфекционной клинической больнице № 1 гостей ознакомили с особенностями терапии инфекционных заболеваний, с принципами работы изоляционных боксов. Гостям смогли принять участие в интерактивном представлении и «спасти пациента» в роли медицинского специалиста.

Экскурсии организовывали медработники и представители центров «Мои документы».

Ранее в Москве электронную медкарту оснастили новой функцией для врачей. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы».

Больницы Экскурсии Москва 2023 Анастасия Ракова
04 декабря 2023, 02:55
.Врачи зафиксировали рост микроплазменной пневмонии среди детей в нескольких странах
Freepik
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Медики зафиксировали рост заболеваемости микроплазменной пневмонией у детей сразу в четырех странах. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе штата Огайо», - отметил телеканал.

В округе Уоррен зарегистрировали более высокое, чем обычно, количество заболевших пневмонией детей. Бактерия Mycoplasma pneumoniae может вызывать вспышки заболеваемости каждые один-три года.

Ранее вспышку респираторных заболеваний зафиксировали в Китае. Больше всего случаев выявили в северных провинциях страны. ВОЗ заявила о распространении инфекции неизвестной породы, однако о новой пандемии речи нет.

Дания Болезни Франция Нидерланды Китай Вирусы человека
03 декабря 2023, 22:55
Белоруссия анонсировала регистрацию вакцины от рака легких
РИА «Новости»
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Белорусская «Академфарм» готова представить на отечественном рынке вакцину от рака легких. Компания вместе с партнерами отправила препарат на регистрацию, сообщил телеканалу СТВ глава фирмы Юрий Микицкий.

«С рядом наших зарубежных партнеров, коллег мы ведем работу по вакцинам <…> над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких. Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь», - заявил глава предприятия.

Микицкий отметил, что на данный момент предприятие технологически не может производить вакцины. Работа ведется с кубинскими партнерами, с ними договорились о ряде продуктов, которые представят в Белоруссии. Глава компании отметил, что западные санкции «не стали забором», лишь немного изменилась логистика.

Российские ученые ранее заявили, что блокирование наркозависимости с помощью вакцины - вполне достижимая цель. Препарат исключает эйфоризирующий эффект после приема наркотических веществ.

Белоруссия Лекарства

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