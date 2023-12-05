Резкий рост заболеваемости коклюшем выявили в Екатеринбурге

Больше всего заболевших приняли поликлиники Орджоникидзевского района - анализы показали 108 случаев заражения коклюшем. В Верх-Исетском районе такой диагноз подтвердили чуть менее сотне пациентов, в Железнодорожном районе зарегистрировали 58 заболевших.

Во втором по величине городе Свердловской области - Березовском - тоже зафиксировали рост заболеваемости. Там подтвердился 81 случай коклюша, из них 39 - у детей. Минздрав и Роспотребнадзор не комментировали информацию журналистов.

В Санкт-Петербурге заболеваемость коклюшем увеличилась в 13,4 раза. Больше 90% инфицированных - дети. Врач-иммунолог доктор медицинских наук Владислав Жемчугов заявил «360», что болезнь можно диагностировать при помощи специальных тест-систем. Он назвал вакцинацию единственным способом профилактики.