Рекордный всплеск заболеваемости коклюшем произошел в России

Заболеваемость увеличивалась постепенно, но в прошлом году произошел ее всплеск. Если в 2021 году коклюш диагностировали 1,1 тысячи раз, в 2022 году выявили 3,1 тысячи случаев, то по итогам 10 месяцев прошлого года, по подсчетам Росстата, зафиксировали 27,8 тысячи заражений. Это рекордный показатель , по меньшей мере, за последние шесть лет.

Сервис «Справочник врача» провел опрос среди 1316 специалистов. Почти четверть из них, 24,5%, оценили обстановку по коклюшу в своем регионе как напряженную, столько же - как спокойную. Еще 29,9% заявили об умеренной заболеваемости, 2,3% - о критической.

Чаще всего, в 34,5% случаев, доктора объясняли распространение болезни усиленной пропагандой движения антипрививочников. На втором месте среди причин - неконтролируемая миграция. Ее указали 30,2% респондентов. Еще 12,8% заявили, что люди в целом недостаточно осведомлены о важности вакцинации.

Коклюш особенно опасен для младенцев, заявил педиатр Александр Атапин. Возбудитель заболевания, бактерия Борде-Жангу (Bordetella pertussis), передается воздушно-капельным путем.