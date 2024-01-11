11 января 2024, 07:07

Рекордное количество женских стерилизаций зафиксировали в России

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

В России в 2022 году провели 15 тысяч операций по стерилизации женщин. Это максимальное количество за последние 16 лет, сообщил «Медвестник» со ссылкой на статистический сборник Росстата.

Количество таких операций с 2010 года возросло на 20%. Только в 2022 году провели порядка 15 тысячи процедур - максимальный показатель с 2006 года, когда сделали 17 тысяч операций. В позапрошлом году из 100 тысяч женщин в возрасте от 15 до 49 лет 44,6 пациентки решились на стерилизацию.

До 2014 года число таких операций стабильно снижалось, но потом опять произошел рост. В ковидном 2020 году случился кратковременный спад, всего 12,6 тысячи женщин решились на процедуру.

Заведующий отделением репродуктивной хирургии Международного центра репродуктивной медицины Ринат Темирбулатов объяснил тенденцию ростом осведомленности о самой процедуре и ее последствиях. По его словам, даже после стерилизации женщина сможет родить ребенка методом ЭКО. Он напомнил, что, как правило, процедуру проводили во время других оперативных вмешательств, например, при втором или третьем кесаревом сечении.

В Госдуме обсудили идею на федеральном уровне запретить аборты в частных клиниках. Президент России Владимир Путин призвал подходить к вопросу взвешенно и соблюдать права женщин.

Здравоохранение Семья Женщины Медицина Росстат
11 января 2024, 04:28
Ученые выяснили, какая диета снижает риск заражения коронавирусом
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Бразильские ученые выяснили, что веганская или вегетарианская диеты снижают риск заражения коронавирусом на 39%. Исследование опубликовали в журнале BMJ Nutrition Prevention & Health.

В нем приняли участие около 700 человек, из них 300 употребляли в еду только растительную пищу. Из этих людей 40% когда-либо болели COVID-19, среди всеядных заболевших было 52%.

Ученые установили, что отказ от мяса и молочных продуктов может обеспечить некоторую защиту от вируса SARS-CoV-2. Растительная диета улучшает здоровье сердца и укрепляет иммунную систему, что дает общее преимущество, считают ученые.

ВОЗ ранее призвала снова носить маски в общественных местах. Также всем рекомендовали делать тест на коронавирус при первых симптомах заболевания.

Исследования Еда Ученые Диеты Вирусы человека Коронавирус в России и в мире Продукты
10 января 2024, 04:37
Хирург заявил, что сильные эмоции могут «разбить сердце» и привести к смерти
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Большие эмоциональные потрясения иногда оборачиваются смертельным исходом. Об этом заявил хирург Каран Раджан, его словам привело издание Daily Mail.

По мнению специалиста, резкое повышение гормона стресса у здоровых людей может развить синдром разбитого сердца. Такое состояние часто наступает резко, сопровождается болью в груди и одышкой.

«Все это типичные проявления сердечного приступа, единственное отличие - коронарные артерии не заблокированы», - объяснил врач.

Раджан отметил, что риск смерти от стрессовой кардиомиопатии невысокий, но само заболевание может привести к летальному исходу. При этом синдром разбитого сердца появляется не только от отрицательных эмоций - 1% подобных случаев приходится на сильную радость у пациентов.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова заявила, что клюква способна снизить риск смерти на 31%. По ее словам, в ягоде содержатся полезные элементы, в том числе кальций, фосфор, калий и железо. Ежедневное употребление этой ягоды поможет укрепить иммунитет, улучшить пищеварение, увеличить аппетит и положительно повлиять на работоспособность.

Болезни Врачи
10 января 2024, 03:24
Эндокринолог назвал ягоду, снижающую риск смерти на треть
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Ежедневное употребление клюквы может снизить риск смерти на 31%, заявила в своем Telegram-канале эндокринолог Зухра Павлова. Особенно эффективна ягода в борьбе с заболеваниями сердца и сосудов.

Павлова отметила, что клюква богата полезными элементами, включая кальций, фосфор, железо и калий. Высокое содержание витамина C делает ягоду подходящим выбором для желающих повысить иммунитет, а входящий в состав фенол помогает при высокой температуре.

Эндокринолог заявила, что клюква способна улучшить пищеварение, увеличить аппетит и повысить работоспособность организма. Страдающим от пиелонефрита ягода поможет за счет мочегонного и бактерицидного свойств.

Эксперт подчеркнула, что ягоды желательно включать в свой рацион в независимости от сезона. Восполнить нехватку витаминов зимой позволят сушеные, моченые и замороженные ягоды.

Ранее эндокринолог и диетолог Екатерина Иванникова назвала растительную пищу одним из залогов долголетия. По ее словам, 400 грамм овощей и фруктов в день позволяют сохранить здоровье и замедлить процессы старения.

Питание Врачи
09 января 2024, 11:41
Собянин назвал ключевые проекты в области здравоохранения в 2024 году
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них — хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

В наступившем году в Москве начнут работать новые проекты в сфере здравоохранения. Часть из них - хорошо показавшие себя на практике пилотные, рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

Среди инициатив, закрепившихся в Москве после пробного периода, оказались: программа поддержки клинических испытаний новых медицинских препаратов; возможность получения льготных лекарственных средств через сети коммерческих аптек; возмещение стоимости при самостоятельной покупке льготных медикаментов; организация исследований, направленных на оценку эффективности современных фармацевтических средств для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Также продолжится работа профилактической диспансерной программы, направленной на заботу о здоровье москвичей, страдающих от хронической сердечной недостаточности.

Кроме того, с 1 января вступили в силу три стандарта, регулирующие использование в медицине искусственного интеллекта. Срок их действия составит три года.

В конце декабря в столице провели оценку качества работы сервисов ИИ в здравоохранении. Московские специалисты организовали свыше 200 тестирований и 500 мониторингов для выявления ошибок в работе нейросетей.

Здравоохранение Сергей Собянин Москва

Новости по теме