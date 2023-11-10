Редкий вид рака выявили у студентки по «смеху чайки»

Жительница Великобритании столкнулась с редкой формой рака лимфатической системы - лимфомой Ходжкина. Мэдди Эллеби обнаружила симптомы болезни после того, как простудилась, сообщил сайт ctnews.ru.

Девушка обнаружила симптомы болезни во время обычной простуды, когда ей было всего 16 лет. Благодаря своей настойчивости она смогла добиться постановки диагноза и излечиться.

Мэдди обратила внимание, что у нее изменился смех, который стал звучать как крик чайки. Кроме того, появился кашель, который не удавалось вылечить. Девушка обратилась к врачу, но тот ничего не нашел. Позже она наткнулась в Сети на статью о лимфоме Ходжкина.

Этому заболеванию характерно наличие опухоли в области шеи, под мышками или в паху. Мэдди решила пройти обследование в больнице. Врачи подтвердили у нее лимфому Ходжкина. Девушка прошла курс химиотерапии и избавилась от опухоли.

Врач-онколог Иван Карасев ранее предупредил, что с обычной простудой можно спутать рост злокачественной опухоли. Поэтому человеку необходимо обращать внимание на слабость и постоянную нехватку сил.