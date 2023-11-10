10 ноября 2023, 02:13

Редкий вид рака выявили у студентки по «смеху чайки»

Pixabay
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Жительница Великобритании столкнулась с редкой формой рака лимфатической системы — лимфомой Ходжкина. Мэдди Эллеби обнаружила симптомы болезни после того, как простудилась, сообщил сайт ctnews.ru.

Жительница Великобритании столкнулась с редкой формой рака лимфатической системы - лимфомой Ходжкина. Мэдди Эллеби обнаружила симптомы болезни после того, как простудилась, сообщил сайт ctnews.ru.

Девушка обнаружила симптомы болезни во время обычной простуды, когда ей было всего 16 лет. Благодаря своей настойчивости она смогла добиться постановки диагноза и излечиться.

Мэдди обратила внимание, что у нее изменился смех, который стал звучать как крик чайки. Кроме того, появился кашель, который не удавалось вылечить. Девушка обратилась к врачу, но тот ничего не нашел. Позже она наткнулась в Сети на статью о лимфоме Ходжкина.

Этому заболеванию характерно наличие опухоли в области шеи, под мышками или в паху. Мэдди решила пройти обследование в больнице. Врачи подтвердили у нее лимфому Ходжкина. Девушка прошла курс химиотерапии и избавилась от опухоли.

Врач-онколог Иван Карасев ранее предупредил, что с обычной простудой можно спутать рост злокачественной опухоли. Поэтому человеку необходимо обращать внимание на слабость и постоянную нехватку сил.

Врачи Рак
09 ноября 2023, 13:47
Новый рейтинг якорных онкостационаров составили в Москве
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В столице представили публичный рейтинг якорных онкологических стационаров за период с января по сентябрь 2023 года. На первом месте осталась городская клиническая онкологическая больница № 1. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рейтинг также вошли Московский клинический научный центр имени Логинова, занявший второе место, и Московская городская онкологическая больница № 62, ставшая третьей. Далее последовали городская клиническая больница имени Боткина и московский многопрофильный клинический центр «Коммунарка».

«Открытый рейтинг дает клиникам и их специалистам дополнительную мотивацию развития, а пациентам - постоянное улучшение качества помощи», - отметила Ракова.

Рейтинг формировали на основе медицинских показателей и отзывов пациентов. Он позволил отследить динамику различных показателей - например, время ожидания начала лечения и показатели отсутствия осложнений после операций.

Ранее свыше 100 специалистов из Подмосковья приняли участие в съезде онкологов.

Здравоохранение Онкология Москва 2023 Анастасия Ракова
09 ноября 2023, 05:51
Врач рассказал, чем опасен «синдром чая с бутербродом»
Unsplash
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Синдром «чая с бутербродом» крайне опасен для здоровья. Особенно это касается пожилых людей, предупредила заслуженный врач РФ, академик РАН, терапевт Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что синдром «чая с бутербродом» используют, когда говорят об особой форме недоедания. Она встречается у тех, кто по каким-либо причинам не питается полноценно. Часто с такой проблемой сталкиваются пожилые люди, которые могут питаться лишь чаем с бутербродами. Подобный рацион может привести к обморокам, снижению иммунитета, хрупкости костей и слабости.

«Синдром „чая с бутербродом“ - это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», - отметил Драпкина.

Она посоветовала почаще напоминать близким, что нужно полноценно питаться и добавлять в рацион фрукты, овощи и орехи.

Ранее диетолог Елена Соломатина порекомендовала людям старше 50 лет сократить употребление красного мяса.

В нем содержатся вещества, которые вредят работе сердечно-сосудистой системы.

Еда Врачи
09 ноября 2023, 05:30
Ученые нашли специю, снижающую уровень холестерина
Unsplash
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Иранские ученые из Медицинского университета Исфахана провели исследование и выяснили, что семена пажитника могут помочь снизить уровень «плохого» холестерина в организме. Результаты их работы опубликовали в журнале VeryWellHealth.

По словам специалистов, если добавлять семена пажитника в пищу, то можно не только уменьшить количество «плохого» холестерина, но и повысить уровень «хорошего» у больных диабетом. Еще пажитник способен улучшить липидный профиль. Это значит, что он является эффективным гиполипидемическим лекарственным растением.

Но для подтверждения клинической эффективности пажитника ученым нужно проводить дополнительные исследования. Также им необходимо выявить оптимальные дозы и способы применения растения.

Пажитник можно найти в Кавказских горах, на территории Эфиопии, Египта и в Восточной Европе. Семена растения часто используют для приготовления различных специй, например, карри, хмели-унели и масала.

Еда Ученые
08 ноября 2023, 19:04
Россияне привезли из-за границы новый штамм коронавируса «пирола»
РИА «Новости»
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Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс», с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Новый штамм коронавируса «пирола» выявили у семи жителей Санкт-Петербурга и трех москвичей, вернувшихся из заграничных поездок. Это первые случаи заражения новым вариантом мутирующего возбудителя. Как сообщил «Интерфакс» , с таким заявлением выступила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что заболевание протекает в легкой форме, но в первые дни у пациентов сильно повышается температура.

«Еще 3 ноября мы не регистрировали этот вирус. Семь случаев в Санкт-Петербурге и три случая в Москве. <…> Все они завозные - это россияне, приехавшие с отдыха из Турции и Германии», - заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора подчеркнула, что ожидает распространения нового штамма по всей России. Она призвала всех вернуться к маскам, держать в чистоте руки, а также по возможности сократить число контактов.

В середине августа Всемирная организация здравоохранения сообщила, что новый штамм коронавируса «пирола» представляет собой мутировавший возбудитель, ранее называвшийся «омикрон». По словам специалистов, новый штамм намного заразнее своего предшественника.

По последней оценке Роспотребнадзора, заболеваемость коронавирусной инфекцией снова начала расти, но пока только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. На эти три субъекта приходится третья часть всех заболевших.

Коронавирус в России и в мире

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