01 декабря 2023, 11:02

Развитие медицины в России поставили в приоритет — Путин

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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в стране построили инфраструктуру, обучили специалистов и обеспечили регионы онкологической помощью. Президент России Владимир Путин назвал развитие медицины приоритетной задачей. Его обращение к участникам конференции «Национальное здравоохранение» опубликовали на сайте Кремля.

«Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта „Здравоохранение“ есть результаты», - сказал он.

Почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов , десятки хирургических корпусов и детских больниц открыли в последние годы, отметил президент. Владимир Путин напомнил, что в России подготовили специалистов и инфраструктуру для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, организовали амбулаторное лечение при онкологических заболеваниях. Он пожелал участникам встречи плодотворной работы.

Конференция «Национальное здравоохранение» пройдет на ВДНХ. В ней примут участие более тысячи человек из 89 субъектов.

Президент призывал расширить и включить учреждения здравоохранения в еще один нацпроект - «Производительность труда». Минэкономразвития предложило включить в него предприятия ЖКХ, санаторно-курортного отдыха, туризма и медицины.

Здравоохранение Медицина Владимир Путин Нацпроекты
29 ноября 2023, 13:48
Коклюш, ковид или аллергия. Иммунолог объяснил причину нетипичного кашля после ОРЗ
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Россияне осенью 2023 года пожаловались на затяжной кашель после простуды. В некоторых случаях последствия ОРЗ сохранялись до нескольких недель. Их могли вызвать ковид, коклюш, аллергия и микоплазма, заявил «360» врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Причиной кашля могла стать плесень. Владимир Болибок напомнил, что осень в этом году наступила рано, случались перепады температуры , листья быстро опали и до первого снега лежали на земле.

«Листва преет, в ней нарастают плесень, грибы. Все это поднимается в воздух. У чувствительных людей, естественно, возникает кашель», - сказал врач.

Больным он посоветовал обратиться к врачу и пройти обследование. Владимир Болибок заявил, что сделать это можно как в коммерческих, так и государственных клиниках.

Владимир Болибок заявил, что симптомы инфекции, вызванной Mycoplasma pneumoniae, и распространившейся осенью 2023 года похожи. Он допустил и другой вариант - мутацию коронавируса. Иммунолог опроверг лишь появление совершенно нового заболевания.

«Не исключено, что и COVID-19 мутировал, и что-то снова появилось на основе коронавируса. Но я очень сомневаюсь, что ковид, потому что сейчас все настороженно это воспринимают, проводят обследования, ПЦР-тестирования. Если говорить про вирусы, то маловероятно, что это какая-то совсем неизвестная вирусная инфекция», - сказал специалист.

Аллергия на плесень Иммунолог предположил, что СМИ распространили недостоверную информацию о большом количестве заболевших с нетипичными симптомами. По его данным, у госпитализированных с пневмонией по-прежнему во многих случаях диагностировали COVID-19.

Старая-новая бактерия Он не исключил, что затяжной кашель связан с новым подвидом коронавируса или инфекцией. Например, бактерия, которая в прошлом спровоцировала заболеваемость в Китае, могла проявиться в России.

Болезни Медицина Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19
29 ноября 2023, 11:42
Московские ветеринары спасли шпица с камнем в форме звезды в мочевом пузыре
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Столичные ветеринары спасли шпица Тедди, удалив камень в форме звезды из его мочевого пузыря. Об этом сообщило Агентство городских новостей «Москва».

Хозяева Тедди привезли питомца в клинику, обеспокоенные его поведением и наличием крови в моче. В результате медицинского осмотра в мочевом пузыре шпица обнаружили два камня. Врач Кунцевской ветеринарной клиники Ирина Гессе решила, что необходимо неотложное хирургическое вмешательство.

Во время операции врачи извлекли два инородных предмета: мелкий камушек размером 0,4 миллиметра и крупный диаметром 1,5 сантиметра, особенно опасный из-за своей звездчатой формы.

Сейчас с питомцем все хорошо, он восстанавливается после операции.

Кинолог Владимир Голубев также рассказал, как спасти собаку от ранней смерти. Питание с хозяйского стола, отказ от вакцинации и самовыгул могут стоить жизни домашнему любимцу. Показывать питомца ветеринару необходимо не реже раза в год - даже если животное кажется здоровым.

Животные Москва 2023
29 ноября 2023, 03:44
«Это диверсия». Зачем в мороженом нужен алкоголь
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Минфин предложил ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и десертах. Сейчас норма составляет 7-10%, в ведомстве считают, что ее нужно понизить до 1,2%. В ведомстве объяснили важность этой меры тем, что сейчас алкогольное мороженое «может свободно продаваться в парках и вблизи детских учреждений». Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров в беседе с «360» согласился с предложением Минфина и заявил, что мороженое и без алкоголя дает достаточный уровень эйфории. Сейчас алкогольное мороженое продается без ограничений, в том числе и детям, что по мнению нарколога, абсолютно неприемлемо.

Далее - прямая речь.

Формируется привыкание Снижать содержание этилового спирта однозначно надо. Восемь - это уже очень хороший градус получается. На ребенка алкоголь действует в расчете на массу тела, как и у любого [человека]. У детей она маленькая, и легко может случиться передозировка. Вот так вот хитренько формируется привыкание к эффекту, даже незаметно. Или представьте, человек на ходу съел мороженое, сел за руль - какие для него могут быть последствия, если он попадет в поле зрения сотрудников ГИБДД? Конечно, надо с этим бороться. Совершенно необъяснимо, зачем алкоголь нужен в мороженом, по сути в детском лакомстве. Какая связь? Мороженое и так за счет жира и сахара дает нормальный уровень эйфории. Туда пихать алкоголь можно только с какими-то диверсионными целями, поэтому однозначно - 8% это очень много. Даже 1% - непонятно, для чего он там нужен. Для запаха? Провоцировать детей нельзя Не думаю, что алкогольное мороженое - это большая доля рынка. Но у нас постоянно что-то случается: то конфеты с никотином для детей, еще что-то. Я это рассматриваю как диверсию. Нельзя, нельзя детей провоцировать, чтобы это было в доступе. Без вариантов. Если взрослому нужно, он добудет алкоголь. Детям алкоголь у нас строго запрещен и, соответственно, никакого искушения [не должно быть], тем более это не регламентируется. Что, там будут паспорт на мороженое требовать? Это смешно.

Еда Дети Алкоголь
28 ноября 2023, 16:30
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла почти на треть
Сайт мэра и правительства Москвы
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В России с 20 по 26 ноября количество заразившихся коронавирусной инфекцией увеличилось на 32,8% по сравнению с прошлой неделей, а число госпитализаций возросло на 25,3%. Данные предоставили в официальной сводке оперативного штаба.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 66 субъектах России, в том числе в 33 регионах увеличение более, чем в среднем по России», - уточнили в ведомстве.

Кроме этого, количество заболевших возросло в 79 субъектах. Также увеличились и показатели тех, кто выздоровел. Всего в России их количество достигло 54 797 человек. Это на 37,9% больше, чем на прошлой неделе.

В Москве за неделю выявили 13 590 случаев COVID-19, а госпитализировали 1122 пациента. Кроме того, врачи зафиксировали 19 летальных исходов, а выздоровели 10 519 человек.

Несмотря на такую клиническую картину, в России не планируют вводить новые ковидные ограничения. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что тяжелые формы заболевания встречаются нечасто, поэтому оснований для принятия строгих мер нет.

Здравоохранение Медицина Коронавирус в Москве Москва 2023

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