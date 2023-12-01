«Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта „Здравоохранение“ есть результаты», - сказал он.

Почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов , десятки хирургических корпусов и детских больниц открыли в последние годы, отметил президент. Владимир Путин напомнил, что в России подготовили специалистов и инфраструктуру для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, организовали амбулаторное лечение при онкологических заболеваниях. Он пожелал участникам встречи плодотворной работы.

Конференция «Национальное здравоохранение» пройдет на ВДНХ. В ней примут участие более тысячи человек из 89 субъектов.

Президент призывал расширить и включить учреждения здравоохранения в еще один нацпроект - «Производительность труда». Минэкономразвития предложило включить в него предприятия ЖКХ, санаторно-курортного отдыха, туризма и медицины.