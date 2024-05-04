04 мая 2024, 22:15

«Растительный бургер». Мужчинам порекомендовали отказаться от мяса

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Мужчины среднего возраста, заменив в своем ежедневном рационе красное мясо на пищу растительного происхождения, могут улучшить свое здоровье. Об этом в беседе с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой рассказала исполнительный директор Научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Нурия Дианова.

«Я как <…> ежедневно практикующий врач могу сказать, что, если бы часть моих пациентов, в основном, мужчины среднего возраста, заменили хотя бы одну порцию в своем рационе красного мяса на <…> растительный бургер, они бы добились значительного улучшения своего здоровья», - заявила эксперт.

По ее словам, в 2020 году в течение восьми недель в Стэнфорде проводили исследования, в ходе которых одни участники эксперимента принимали только обычное мясо, а другие - его заменители растительного происхождения.

«Они (участники из второй группы - прим. ред) снизили вес на один килограмм за восемь недель естественным образом. <…> Есть биомаркер, который стал популярен в последнее время. Это триметиламин и его вариант оксида. <…> Его исследовали у этих двух групп. Это маркер риска тромбозов, сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта миокарда, системного воспаления рака кишечника и, как это ни странно, заболевания почек и сахарного диабета», - подчеркнула специалист.

У людей, не евших красное мясо, даже липидный профиль - исследование крови, в процессе которого определяют содержание жиров разных фракций в сыворотке крови - стал улучшаться, подчеркнула Дианова.

Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева предупредила россиян , что магазинный маринад для шашлыка может нанести вред организму.

Исследования Питание Врачи Мужчины Рак Наука
04 мая 2024, 20:11
Трудный диагноз. Москвичку два года лечили не от той болезни
РИА «Новости»
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У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, нашли редкое заболевание — брюшную жабу. Об этом Lenta.ru рассказал хирург, доктор медицинских наук Борис Руденко.

По его словам, пациентка впервые обратилась к врачам два года назад и пожаловалась на боли в области живота.

«Тщательный осмотр не подтвердил предполагаемый диагноз (рак), а выявил атеросклероз чревного ствола», - подчеркнул специалист.

Такое заболевание также называют брюшной жабой, оно связано с плохим кровоснабжением органов брюшной полости.

В результате женщине провели уникальную операцию, во время которой в сосуд установили стент.

В Видновском перинатальном центре провели уникальную операцию беременной женщине, у которой диагностировали врастание плаценты в рубец на матке. Врачи провели операцию на сроке 33 недели и два дня. На свет появились двое мальчиков весом 2120 и 2200 граммов.

У москвички, которую два года ошибочно лечили от рака, нашли редкое заболевание - брюшную жабу. Об этом Lenta.ru рассказал хирург, доктор медицинских наук Борис Руденко.

Врачи Женщины Рак
04 мая 2024, 18:36
Болезнь, отравляющая жизнь женщин. Врач развеял мифы об эндометриозе
РИА «Новости»
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Женщины зачастую тянут с обращением к гинекологу, потому что не считают свои проблемы достаточными симптомами для посещения врача. О том, какие мифы существуют вокруг распространенной и опасной женской болезни, рассказал ведущей 360.ru Елене Кононовой доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач России Александр Попов.

Специалист отметил, что женщинам с эндометриозом действительно может потребоваться не только помощь гинеколога, но и таких специалистов как психоневролог или психиатр. По его словам, на фоне гормональной терапии пациенткам рекомендуется проходить психологическую реабилитацию, в некоторых случаях и медикаментозную.

«Серьезные препараты позволяют ввести женщину из этого состояния, потому что симптом боли иногда проецируется уже из малого таза в центральную нервную систему», - предупредил эксперт.

Ранее врач Роман Кулешов рассказал, что низкое артериальное давление у женщин может являться симптомом миомы матки или эндометриоза. Также причиной проблем с пониженным давлением может стать внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте из-за язвенных колитов.

Основной проблемой эндометриоза эксперт назвал позднюю диагностику.

«Это может быть связано не с тем, что врач плохо смотрит пациентку, а с тем, что пациентка поздно обращается с симптомами эндометриоза», - предположил специалист.

Попов рассказал, что симптомом эндометриоза могут быть даже болезненные менструации. В этом случае женщине следует пройти обследование, чтобы проверить диагноз и вовремя начать лечиться.

Врач также прокомментировал распространенное мнение о том, что опасная болезнь возникает у женщин из-за их психологических и психосоматических проблем.

«Можно рассмотреть эту проблему с двух позиций. Первая - это что первично: плохая психосоматика и неустойчивое состояние женщины, или эндометриоз, который приводит к таким проблемам?» - задался вопросом Попов.

Болезни Врачи Женщины Медицина Наука
04 мая 2024, 04:55
Россиянам рассказали, в каких случаях витамин К опасен для человека
Freepik
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Витамин К полезен для организма, но в ряде случаев может привести к образованию тромбов. Об опасности этого витамина «Вечерней Москве» рассказал врач-диетолог Марина Макиша.

Витамин К регулирует две важные функции организма - процесс свертываемости крови и обмен кальция в организме.

«Это важный механизм, который предотвращает опасные состояния при ранах, порезах и травмах. <…> Витамин К принимает важное участие в регуляции обмена кальция и помогает транспортировать его в те отделы нашего тела, где он должен быть», - пояснила диетолог.

При нехватке витамина К кальций откладывается на стенках сосудов, что приводит к кальцинозу. Однако витамин К противопоказан людям с повышенным риском тромбозов, а также людям с заболеваниями, связанными со свертываемостью крови.

Витамин К содержится в петрушке. Врач-диетолог Андрей Бобровский назвал этот продукт самым полезным для здоровья.

Болезни Продукты
04 мая 2024, 04:19
Кардиолог рассказал, как пережить магнитные бури без последствий
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Чтобы пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья, нужно снизить физическую нагрузку, вести здоровый образ жизни, исключить алкоголь и следить за артериальным давлением. Об этом «Парламентской газете» рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

Чтобы пережить магнитную бурю без ущерба для здоровья, нужно снизить физическую нагрузку, вести здоровый образ жизни, исключить алкоголь и следить за артериальным давлением. Об этом « Парламентской газете» рассказал врач-кардиолог Ярослав Ашихмин.

«Если боитесь последствий магнитной бури - уменьшите физические нагрузки. Обязательно контролируйте, стабилизируйте факторы риска - кровяное и артериальное давление», - отметил врач.

Кардиолог подчеркнул, что «только ЗОЖ» поможет без последствий пережить магнитную бурю, а также снижение количества употребляемых алкоголя и калорий. Также важен здоровый сон. Врач не рекомендовал изменять схему приема лекарств, это чревато серьезными последствиями.

В атмосфере Земли произошла третья по силе за 2024 год магнитная буря. Почти над всей территорией России сформировалась зона полярных сияний.

Лекарства Врачи Алкоголь Магнитные бури

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