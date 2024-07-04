04 июля 2024, 05:22

Раскрыты три правила использования кондиционера в машине в жару

Freepik
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Соблюдение трех правил использования кондиционера в автомобиле в жаркое время предотвратит возникновение простудных заболеваний у водителей. Об этом «Авто Mail.ru» рассказала врач-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Юлия Валеева.

Специалист отметила, что правильная эксплуатация кондиционера в машине поможет не навредить нервно-мышечной, дыхательной и мочевыделительной системам организма. Особенно, когда водители стоят в пробках в автомобилях, которые раскалены на солнце.

Валеева предупредила, что достаточно недолгое время пробыть под холодной струей воздуха, чтобы заболеть из-за переохлаждения. Первое правило, по ее словам, заключается в том, чтобы перед поездкой проветрить салон, а не сразу включать кондиционер.

«Затем выставить на панели кондиционера среднюю температуру, и потом постепенно снижать ее. Резкий перепад температур ведет к значительному переохлаждению организма», - пояснила она.

Во-вторых, если температура воздуха составляет +30-35 градусов, то на кондиционере нужно установить ее примерно на 5-10 градусов ниже. И, в-третьих, поток холодного воздуха нельзя направлять на голову или ноги. Кроме того, если включен кондиционер, то окна должны быть закрыты во избежание сквозняка.

Ранее кардиолог Юрий Конец предупредил, что в жару нельзя находиться днем на открытом солнце и нужно много пить, чтобы избежать таких осложнений, как инсульты или инфаркты.

Врачи Машины Жара
04 июля 2024, 04:45
В тени от инфаркта. Кардиолог рассказал, как защитить здоровье в жару
РИА «Новости»
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Аномальная жара опасна для здоровья и может привести к инфарктам и инсультам. Как защитить себя, рассказал Кардиолог Юрий Конев в интервью «Радио 1».

В первую очередь врач призвал не находиться днем на открытом солнце - с 10:00 до 18:00. Кроме того, в жаркие дни необходимо много пить.

«Травматические осложнения, связанные с инфарктами и инсультами, могут развиться из-за того, что наступает обезвоживание и потенциал свертываемости крови резко возрастает, поэтому потребление воды должно быть увеличено», - объяснил Конев.

Медик напомнил о необходимости соблюдать режим сна, чтобы у человека полноценно вырабатывался гормон адаптации - мелатонин. К тому же в жаркие дни может потребоваться коррекция лекарственной терапии, но делать это нужно только после консультации с лечащим врачом.

В жаркие дни важно не перетруждаться - подвиги на грядках лучше оставить на вечер, когда станет прохладнее. При отсутствии кондиционера дома врач посоветовал отправиться в специальные центры или хотя бы в супермаркеты, чтобы отдохнуть от высокой температуры.

Ранее врач Екатерина Демьяновская рассказала, что при 32-градусной жаре необходимо выпивать три литра воды в сутки , так как организм теряет большое количество жидкости с потом. В противном случае может наступить обезвоживание.

Врачи Прогноз погоды Погода в Москве Жара
04 июля 2024, 01:46
Названы способствующие долголетию продукты
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Пожилые люди могут прожить дольше своих ровесников, если будут регулярно употреблять богатые клетчаткой продукты. Об этом рассказала на портале «Здоровое питание.рф» ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Марина Савкина.

Специалист назвала продуктовую «пятерку», помогающую продлить молодость, сохранить прекрасную физическую форму и психическое состояние. В нее вошли жирная рыба, богатая полезными полиненасыщенными жирами, молочные продукты, фрукты и ягоды, овощи, а также продукты, обогащенные растительным белком.

В морской жирной рыбе содержится омега-3 и витамин D, необходимые «для синтеза гормонов, строительства мембран клеток, здоровья нервной системы, сердца, суставов».

Молочные продукты с низким содержанием жира, а также кисломолочные замедляют биологическое старение организма, являются источниками белка и кальция.

Антиоксиданты, витамины, природный сахар и клетчатка, содержащиеся в ягодах и фруктах, помогают в борьбе со свободными радикалами. В овощах много витаминов и клетчатки. Последняя снижает риск развития диабета второго типа, уровень «плохого холестерина», нормализует вес.

«Ученые доказали, что пожилые люди, которые получают с пищей много пищевых волокон, на 80% чаще живут дольше и сохраняют при этом здоровье», - заявила эксперт.

Ранее кардиохирург, академик РАН Лео Бокерия рассказал, как человек может продлить себе жизнь.

Роспотребнадзор Активное долголетие Продукты
03 июля 2024, 05:02
Мужчина чуть не потерял зрение из-за укуса пчелы
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Американец чуть не потерял зрение из-за укуса пчелы в глаз. Необычный клинический случай описал медицинский журнал The New England Journal of Medicine.

По данным издания, 55-летний мужчина обратился к врачам с жалобами на боль и отек в глазу после укуса пчелы. Медики удалили жало насекомого, но состояние пациента только ухудшилось. Он жаловался на сильную боль, глаз покраснел, в нем произошло кровоизлияние. Зрение мужчины заметно ухудшилось, он перестал различать предметы вблизи.

Повторный осмотр показал, что в глазу у мужчины осталась небольшая часть жала - она и привела к осложнениям. Ему назначили антибиотики и глазные капли. На лечение ушло около пяти месяцев, после чего зрение пациента полностью восстановилось.

В марте рой пчел атаковал теннисистов во время матча в Индиан-Уэллсе, США. Сотни насекомых начали нападать на судей, зрителей и спортсменов. Теннисисты убежали с корта, спасаясь от пчел, а игру пришлось прервать при счете 1:1.

Болезни Медицина Насекомые
03 июля 2024, 03:15
Названа безопасная доза кваса в жаркий день
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При летней жаре безопаснее всего выпивать не более трех стаканов кваса в день. Об этом предупредила терапевт и нутрициолог Надежда Чернышова в беседе с «Ридусом».

«Пусть это будет два-три стакана кваса в день, вполне допустимая норма. Не нужно пить его через силу, больше, чем требует жажда», - сказала она.

Врач отметила, что квас лучше пить маленькими глотками и не торопиться. Питье холодного кваса большими глотками может спровоцировать ангину или простуду.

Кроме того, диабетикам и тем, кто контролирует количество калорий, нужно включать в общий объем потребляемой калорийности выпитый квас, ведь в его составе есть сахар.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина напомнила о полезных свойствах кваса. В состав напитка входят витамины группы B и C, а также калий, магний и железо, которые положительно влияют на здоровье человека.

Врачи Диеты

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