Раскрыты три правила использования кондиционера в машине в жару

Специалист отметила, что правильная эксплуатация кондиционера в машине поможет не навредить нервно-мышечной, дыхательной и мочевыделительной системам организма. Особенно, когда водители стоят в пробках в автомобилях, которые раскалены на солнце.

Валеева предупредила, что достаточно недолгое время пробыть под холодной струей воздуха, чтобы заболеть из-за переохлаждения. Первое правило, по ее словам, заключается в том, чтобы перед поездкой проветрить салон, а не сразу включать кондиционер.

«Затем выставить на панели кондиционера среднюю температуру, и потом постепенно снижать ее. Резкий перепад температур ведет к значительному переохлаждению организма», - пояснила она.

Во-вторых, если температура воздуха составляет +30-35 градусов, то на кондиционере нужно установить ее примерно на 5-10 градусов ниже. И, в-третьих, поток холодного воздуха нельзя направлять на голову или ноги. Кроме того, если включен кондиционер, то окна должны быть закрыты во избежание сквозняка.

Ранее кардиолог Юрий Конец предупредил, что в жару нельзя находиться днем на открытом солнце и нужно много пить, чтобы избежать таких осложнений, как инсульты или инфаркты.